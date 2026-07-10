La Procuraría Ambiental de la CDMX condena las declaraciones de Pedro Sola sobre los perros en Ventaneando

El escándalo por las declaraciones del conductor de ‘Ventaneando’ sobre envenenar a perros y dar balazos a sus dueños no se detiene. En las últimas horas, empezaron a circular videos antiguos en los que Pedro Sola ya había hecho comentarios de odio hacia los animales.

La indignación ha llegado al punto de que dependencias de alto nivel alzaran la voz. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México publicó un comunicado en el que dejan clara su postura ante las declaraciones de Pedro Sola.

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Pedro Sola ofrece disculpa pública / Redes sociales

¿Qué dijo la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la CDMX sobre Pedro Sola?

El comunicado publicado el 9 de julio, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la CDMX rechaza y condena los dichos de Pedro Sola en ´Ventaneando’, expresando su intolerancia a los animales de compañía en lugares públicos.

Pedro Sola / Redes sociales

La dependencia reprueba cualquier expresión que normalice el maltrato animal o alguna acción que afecte su dignidad, convivencia armónica y que intervenga con el avance en las normas de protección animal.

""LA PAOT manifiesta su más enérgica condena ante los recientes comentarios emitidos por Pedro José Sola Murillo en el programa ‘Ventaneando’...” Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México

Además, la Procuraduría expone que el maltrato animal es una de las problemáticas más comunes en la ciudad; pues tan solo en 2025, registraron 3 mil 868 denuncias por este delito.

En la parte final del documento, las autoridades pidieron a los medios de comunicación y líderes de opinión ejercer con responsabilidad, evitando expresiones que promuevan el maltrato.

“Se exhorta a los medios de comunicación, figuras públicas y líderes de opinión a ejercer su influenci con responsabilidad social, evitando expresiones que atenten contra el bienestar animal...” Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México

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¿Pedro Sola podría enfrentar sanciones legales de acuerdo con el Código Penal?

De acuerdo con el Artículo 208 del Código Penal Federal, el comentario de Pedro Sola se podría imputar bajo el argumento de amenaza o provocación de un delito; específicamente en la parte de “dar balazos” a los dueños.

Las sanciones para ese ilícito van desde el cumplimiento de trabajo comunitario, hasta multas económicas si la acción se ejecuta; es decir, si lastima físicamente a un animal.

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Las declaraciones de Pedro Sola desataron indignación y ahora exigen que enfrente consecuencias / Redes sociales

La disculpa pública de Pedro Sola tras su polémico comentario de envenenar a los perros

El miércoles 8 de julio, luego de que las redes sociales estallaran son sus declaraciones, Pedro Sola se tomó unos segundos durante la transmisión de ‘Ventaneando’ para disculparse por sus comentarios.

Reconoció la falta de empatía y argumentó que no era consciente del lugar tan importante que tienen las mascotas para las familias. Asimismo, mencionó que por su edad avanzada, no está informado sobre cómo ha cambiado el papel que juegan los animales de compañía en las personas.

Por estas declaraciones, también ya hay campañas de firmas para pedir la salida de Pedro Sola de ‘Ventaneando’.

“Lo siento de verdad, desde el fondo de mi corazón. Siento una vergüenza enorme por lo que pasó y por lo que provoqué. Entiendan, también es la edad” Pedro Sola

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