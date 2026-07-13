Pedro Sola estaría “desolado” tras la funa por sus comentarios vs. los perros; esto asegura una periodista

Pedro Sola, conductor de Ventaneando no logra salir del ojo del huracán. Una semana después de haber dicho en pleno programa de Ventaneando que le gustaría envenenar a los perros que ve en la calle, el conductor sigue en medio de una tormenta de críticas que, lejos de apagarse, parece crecer. Y según una periodista y conductora de radio que ha seguido de cerca el tema, Pedro Sola está pasando por un momento realmente doloroso: “está desolado”, afirmó.

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Redes sociales

¿Qué dijo Pedro Sola sobre los perros y por qué desató tanta polémica?

Todo comenzó cuando, durante una emisión de Ventaneando, Pedro Sola lanzó una serie de comentarios que encendieron las redes sociales. El conductor expresó su fastidio por convivir con mascotas en espacios públicos y llegó a decir que le provocaban ganas de “aventar un trozo de carne envenenada”. Pati Chapoy respaldó sus palabras con risas, mientras que Mónica Castañeda fue la única que intentó frenar el comentario, dejando claro que una cosa es no querer convivir con perros y otra muy distinta hablar de envenenarlos.

El clip se viralizó casi de inmediato y desató una ola de indignación entre usuarios de redes sociales, activistas por el bienestar animal y figuras del medio artístico, que no tardaron en pronunciarse en contra de las declaraciones del conductor.

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Las declaraciones de Pedro Sola desataron indignación y ahora exigen que enfrente consecuencias / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Pedro Sola tras las críticas por sus comentarios sobre los perros?

Ante la magnitud del escándalo, Pedro Sola decidió salir a cámara para ofrecer una disculpa pública. El conductor reconoció que sus palabras fueron una falta de empatía y aseguró que no tenía la intención de lastimar a nadie. También pidió comprensión apelando a su edad y a la época en que creció, insistiendo en que jamás le haría daño a un animal.

Sin embargo, la disculpa no fue suficiente para frenar la ola de reacciones. Actores, exreinas de belleza y usuarios en redes siguieron exigiendo consecuencias más contundentes, algunos incluso cuestionando que el conductor continúe al aire después de sus declaraciones.

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¿Por qué aseguran que Pedro Sola está devastado después de la polémica por los perros?

Fue una periodista y conductora de radio quien puso en palabras lo que, según ella, atraviesa el conductor en privado. De acuerdo con su relato, Pedro Sola está pasando por una etapa de tristeza profunda, muy distinta a la relación que solía tener con las redes sociales, donde era conocido de forma cariñosa como “el tío Pedrito Sola” gracias al éxito de sus videos entre el público más joven.

La comunicadora explicó que, para alguien acostumbrado a recibir cariño y viralidad positiva, enfrentar ahora un discurso tan hostil resulta especialmente duro. Según sus palabras, la respuesta en su contra ha sido desproporcionada: habló de una “funa” y de niveles de violencia digital que, a su juicio, resultan abrumadores para una persona de la edad del conductor, que ya debería estar viviendo una etapa de mayor tranquilidad.

La periodista también hizo un llamado a la sociedad para moderar el tono de la crítica, sin dejar de reconocer que hubo un error de fondo. Pidió que el reclamo hacia Pedro Sola no se convierta en un linchamiento y comparó la reacción con la falta de indignación que, según dijo, hubo en otros casos de maltrato animal que no involucraron a una figura pública.

Pedro Sola y sus declaraciones sobre perrhijos / Redes sociales

¿Pedro Sola podría salir de Ventaneando tras la controversia por sus comentarios sobre los perros?

Más allá del escándalo mediático, el tema puso sobre la mesa una discusión que va más allá de Pedro Sola: el maltrato animal en México. Autoridades capitalinas señalaron que las denuncias por este tipo de casos han crecido de forma alarmante en los últimos años, y vincularon ese aumento con discursos públicos que, dijeron, pueden normalizar la violencia hacia los animales.

De acuerdo con cifras oficiales, las denuncias por maltrato animal en la Ciudad de México pasaron de menos de dos mil a casi cuatro mil en un lapso de seis años. A nivel nacional, se estima que la gran mayoría de las mascotas del país ha sufrido alguna forma de maltrato en algún momento. Las autoridades hicieron un llamado directo a comunicadores y figuras públicas para medir el impacto de sus palabras frente a las cámaras, además de invitar a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de crueldad hacia los animales.

Mientras la polémica sigue viva en redes sociales, Pedro Sola continúa al frente de Ventaneando, aunque, según quienes lo conocen, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su larga carrera en la televisión mexicana.