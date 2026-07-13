¿Pedro Sola habría acosado a Roberto Martínez? Reviven incómodo momento en entrevista: “Tienes una cara hermosa”

Durante la última semana, Pedro Sola no ha dejado de ser tema de conversación por los comentarios que hizo sobre “envenenar” a los perros o “darle un balazo” a sus dueños.

Esa polémica abrió la puerta para que en redes sociales resurgieran videos del pasado en los que el conductor de Ventaneando hace otras declaraciones sobre los animales, lo que volvió a generar críticas en su contra.

Ahora, el presentador enfrenta una nueva controversia luego de que se viralizara un fragmento de su entrevista en el podcast de Roberto Martínez. En redes sociales, algunos usuarios calificaron el momento como incómodo e incluso lo señalaron como un presunto caso de acoso. ¿Qué fue lo que ocurrió? Aquí te contamos.

Leer: Martha Figueroa lanza mensaje a Pedro Sola tras declaraciones sobre perritos y sus “disculpas": “La funa es la funa”

Pedro Sola / Redes sociales

¿Qué pasó entre Pedro Sola y Roberto Martínez en plena entrevista?

En un video que volvió a circular hace unas horas en redes sociales, Pedro Sola fue el invitado en el pódcast del influencer Roberto Martínez.

A lo largo de la conversación, el conductor lanzó varios comentarios acerca del atractivo físico de Roberto, hablando de sus facciones, el color de sus ojos y que para él, el joven le parecía “bonito”.

“Me gusta lo que veo, tienes una cara hermosa. Eso me da cierta alegría y confianza.” Pedro Sola a Roberto Martínez

Al final de la grabación, Roberto le agradeció al conductor por el tiempo y recalcó que la plática se había extendido por más de dos horas, a lo que Sola respondió: “ahí tú sabrás si lo partes en dos”, lo que muchos usuarios en redes sociales interpretaron como un comentario en doble sentido y notaron incomodidad en el rostro de Roberto Martínez.

Finalmente, el conductor de ‘Ventaneando’ le pregunta a Roberto si tiene su teléfono, para que le escriba y promocionen juntos el pódcast. Sin embargo, nuevamente en redes sociales se interpretó como una intención más allá de lo profesional.

"¿Tú tienes mi teléfono? Para que me escribas, entonces para que lo promocionemos.” Pedro Sola a Roberto Martínez

Leer: ¡Pedro Sola vs la prensa! Reviven VIDEO en el que el conductor responde tras ser tachado de “mentiroso”

Me da completo asco,presentarles esto,pero es para que vean,la clase de

depravados sexuales que tenemos como presentadores

En México.🤦#noveasAZTECA @tiopedritosola pic.twitter.com/aUyDyCsIgE — JULIOcc_25 (@kratos2247) July 12, 2026

¿Por qué Pedro Sola es tendencia en redes sociales?

La ‘funa’ de Pedro Sola comenzó desde el pasado 6 de julio, durante la emisión de ‘Ventaneando’ cuando hablaban de la presencia de animales de compañía en lugares públicos.

El conductor mostró su intolerancia y dijo que les daría un “pedazo de carne envenenada” a los perros y “un balazo” a sus dueños. Cabe señalar que estos comentarios fueron respaldados por su compañera, Pati Chapoy.

“Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, cagando en el restaurante. Se volvieron locos o qué. Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada” Pedro Sola

De inmediato los comentarios inundaron las redes sociales y la ola de críticas no se hizo esperar; por lo que dos días después, Pedro Sola se disculpó públicamente, argumentando que fue una falta de empatía y que se informaría más sobre los animales de compañía.

Parece que la disculpa no fue suficiente, pues los comentarios de rechazo y las peticiones para que sea retirado del programa han ido en aumento.

Leer: Resurge antiguo video de Pedro Sola con fuerte declaración contra los perritos para ¿hacerles daño?: “Los odio”

Las declaraciones de Pedro Sola desataron indignación y ahora exigen que enfrente consecuencias / Redes sociales

La denuncia contra Pedro Sola en la Fiscalía de CDMX

El 9 de julio, la organización “Va por sus derechos” presentó formalmente un documento ante la Fiscalía de la CDMX con el objetivo de que las autoridades determinen si existen elementos suficientes para iniciar una investigación en contra del conductor, ya que se considera que sus comentarios pueden imputarse como delitos relacionados con la promoción del maltrato animal.

También alegan que desde su posición como comunicador, puede promover la violencia y el maltrato animal.

Esta acusación se dio despues de que la Procuraduría Ambiental de la CDMX expresara su condena contra los comentarios de Pedro Sola.

Leer: ¿Pedro Sola acusado de presunto maltrato a mujeres? Esto dicen tras polémica sobre los perros en ‘Ventaneando’