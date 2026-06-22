Cibad Hernández explota con reportero, ¿señaló que su fama se debe a Alicia Villarreal? ¡Así fue el momento!

Alicia Villarreal y Cibad Hernández decidieron dar un nuevo paso en su relación tras enfrentar rumores de ruptura; sin embargo, parece que su relación no puede estar lejos de la polémica. Recientemente, un reportero los hizo vivir un incómodo momento que ocasionó que la pareja abandonara la entrevista. ¿Qué pasó? Te contamos los detalles.

Te recomendamos: Arturo Carmona dice si la carrera de Alicia Villarreal está controlada por Cibad Hernández: ¿Él decide?

Alicia Villarreal y Cibad Hernández sufren bochornoso momento. / Redes sociales

¿Por qué Cibad Hernández y Alicia Villarreal enfrentaron rumores de ruptura?

Alicia Villarreal y Cibad Hernández despertaron rumores de ruptura a principios de junio luego de que la periodista Ana María Alvarado reveló que la pareja había puesto final a su relación. Debido a la falta de detalles, Gustavo Adolfo Infante decidió ponerse en contacto con gente cercana a la intérprete.

“Me puse en contacto con gente muy cercana, gente que trabaja con Alicia Villarreal. ¿Cuál es la realidad? Es que no, por lo menos hasta anoche (2 de junio) seguían juntos, felices, vivitos, coleando y planeando cosas para el futuro”, explicó el periodista de ‘El minuto que cambió mi destino’.

La pareja no abordó directamente los rumores de ruptura, pero a través de sus redes sociales enviaron un contundente mensaje en el que dejaron ver que su relación va viento en popa. Además de compartir un video juntos, Villarreal escribió: “Te amo, mio papito”.

Lee: ¿Melenie Carmona sí está embarazada? Amigo de Arturo Carmona revela toda la verdad; ella responde

Alicia Villarreal estuvo envuelta en rumores de ruptura con Cibad Hernández. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Cibad Hernández, Alicia Villarreal y un reportero?

En medio de los rumores que enfrenta Alicia Villarreal por el supuesto embarazo de su hija Melenie Carmona, comenzó a circular en redes sociales un breve video en el que se observa a la pareja en la reciente edición del Galardón Trilogía de Oro Internacional.

Durante su salida, por lo que parece ser tras bambalinas, un reportero detuvo a la pareja y sin pensarlo le preguntó a la cantante su sentir al ser galardonada, pero no se percató de que el reconocimiento fue para Cibad Hernández.

“El galardón tan importante que llega tras varios años de carrera, ¿qué es para ti el reconocimiento?”, cuestionó el reportero, a lo que Villarreal respondió: “Bueno, el reconocimiento es para mi pareja”. De inmediato, el reportero dirigió el micrófono a Cibad Hernández, quien sin dudarlo respondió: “Estás mal informado, compa”.

Aunque fue un incómodo momento, en redes sociales no tardaron en señalar que la fama de Cibad se debería a su relación con Alicia Villarreal. Aunque hubo quienes le dieron la razón al influencer.

Lee: Lucía Méndez: Tras sufrir aparatosa caída en plena conferencia, ¿está grave de salud?: “No miden las consecuencias”

¿Quién es Cibad Hernández, pareja de Alicia Villarreal?

La reacción de Cibad Hernández de inmediato se volvió viral en redes, donde los comentarios no se hicieron esperar, pues la mayoría aseguró que ahora lo conocen por su relación con Alicia Villarreal.

“Ya se cree más que la artista”, “El abogado sin título”, “Mantenido” y “El inventado” son algunas de las reacciones que circulan en redes. Sin embargo, pese a la polémica que está generando su reacción, cabe recordar que Cibad Hernández es un influencer mexicano que actualmente tiene 43 años.

Su mayor número de seguidores se encuentra en TikTok e Instagram, en ambos se puede compartir contenido relacionado con los valores y el empoderamiento, principalmente dirigido al público femenino. Por un tiempo, se desarrolló como productor y locutor en Estados Unidos; al regresar a su país, fue gerente de una televisora en Veracruz.

Al igual que Alicia Villarreal, Cibad Hernández ya tiene hijos, pero no suele hablar públicamente de su vida privada fuera de su relación con la ‘Güerita consentida'.

No te pierdas: Novio de Alicia Villarreal, tras ser señalado de mantenido y bi, responde: “Los gastos corren por mi cuenta”