¿Melenie Carmona sí está embarazada? Amigo de Arturo Carmona revela toda la verdad; ella responde

Desde que se dio a conocer que Melenie Carmona habría salido embarazada, las versiones sobre la reacción de Arturo Carmona y Alicia Villarreal no han cesado. Ahora, Julio Camejo, compadre del actor, comparte su versión. ¿Confirmó el embarazo de la joven?

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¿Melenie Carmona está embarazada? / IG: @meleniecarmona

¿Cómo iniciaron los rumores de embarazo de Melenie Carmona?

Luego de que se especuló que Alicia Villarreal estaría embarazada de Cibad Hernández, una fuente anónima contó para TVNotas que Melenie Carmona está embarazada, situación que no tendría nada contento a la familia, especialmente al galán de melodramas.

“Melenie está embarazada y Arturo Carmona está enca… Culpa a las malas decisiones de Alicia Villarreal y su galán, Cibad Hernández”, contó la fuente.

Aunque la fuente no ofreció más detalles al respecto, señaló que la joven estaría molesta con la pareja de su mamá, pues aparentemente Cibad Hernández fue quien comenzó a difundir la noticia con su grupo de amigos y medios de comunicación.

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Siguen las especulaciones del supuesto embarazo de Melenie Carmona. / Foto-Ig: meleniecarmona

¿Qué dijo Melenie Carmona sobre su supuesto embarazo?

Aunque Alicia Villarreal aseguró estar lista para ser abuela, Melenie Carmona se pronunció sobre el tema a través de sus redes sociales. Aunque la joven no afirmó ni desmintió lo dicho, lanzó un cómico mensaje.

“Tenía un gas, todavía lo tengo. Gemelos”, escribió en sus historias de Instagram junto a una imagen; posteriormente, compartió una foto de su rostro acompañada por el tema “Rojo” de J Balvin. Sin embargo, no dio más detalles sobre el tema.

Arturo Carmona no estaría contento con el embarazo de su hija. / Redes sociales

La intérprete de “Te quedó grande la yegua” tampoco se ha pronunciado al respecto, pero recientemente, Julio Camejo, amigo cercano al actor, no dudó en dar detalles al respecto, lo que generó más dudas entre los seguidores.

Tras las declaraciones de Camejo, Melenie Carmona fue captada en el aeropuerto por las cámaras de Ventaneando; si embargo, la joven optó por retirarse y asegurar: “No voy a hablar”. Mientras tanto, la polémica sigue girando en torno a su posible embarazo y la noticia sigue sin confirmarse.

#EXCLUSIVA

¡Vaya momento incómodo! 🫨 Melenie Carmona reacciona a los dichos de su papá, Arturo Carmona.



La semana pasada, el actor encendió las redes al revelar en plena función de teatro que se convertiría en abuelo. Sin embargo, al cuestionar a su hija sobre el tema, ¡las… pic.twitter.com/17cFqbXWdv — Ventaneando (@VentaneandoUno) June 15, 2026

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¿Amigo de Arturo Carmona confirma embarazo de Melenie Carmona?

En un reciente encuentro con los medios, retomado por Sale el Sol, Julio Camejo aseguró que fue uno de los primeros en enterarse de la noticia en voz de Arturo Carmona, con quien fue a comer a su restaurante favorito para hablar sobre el tema.

“Yo ya lo sabía; de hecho, fui el primero en saberlo. Nos fuimos a ese restaurante que nos gusta, nos sentamos, empezamos a hablar y al momento dijo: ‘Esta es la noticia que te tengo que dar’”. Julio Camejo

Respecto a las polémicas que enfrenta el actor de telenovelas constantemente sobre Alicia Villarreal y su hija, Melenie, Camejo bromeó sobre la situación y aseguró que “le llueve sobre mojado”, pero es una situación con la que ha tenido que lidiar desde hace varios años.

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