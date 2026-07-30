Novio de Galilea Montijo reacciona a las críticas por el rostro de la conductora, ¿preocupado?

En los últimos meses, Galilea Montijo ha recibido críticas y burlas por el aspecto de su rostro. Dichos malos comentarios se intensificaron durante la gala de estreno de ‘La casa de los famosos México 2026’. Algunos internautas hasta comenzaron a especular sobre una posible parálisis facial.

En medio de la polémica, aparece su novio, Isaac Moreno, quien ya dio su contundente opinión acerca de todo este tema que parece no tener fin. ¿Está preocupado por ella? Esto fue lo que dijo.

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Galilea Montijo y su novio llevan tres años juntos / Mezcalent

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre las críticas por su rostro?

Galilea Montijo siempre trató de no abordar mucho el tema sobre su rostro. No obstante, y ante las críticas que ha recibido, ya se pronunció. Durante una reciente emisión del programa ‘Hoy’, se dijo cansada de que la gente se meta con los cuerpos ajenos, principalmente mujeres, a quienes les pidió mostrar su “sororidad”.

Sin querer dar muchos detalles, dijo que estaba en un tratamiento no invasivo por un nervio afectado. Indicó que, en su momento, hablará más del tema y le reiteró al público que nadie debe ser juzgado por su cuerpo o aspecto físico.

“Veo cada crítico de mi cara como si estuvieran conmigo, sin saber lo que realmente pasó… Voy a hacer un pódcast con mi doctora explicando lo que realmente me sucedió. Va más allá de un procedimiento estético. Realmente me están tratando como si tuviera una parálisis en la cara por un nervio que me tocaron”, puntualizó.

En su momento, también compartió un video desde el consultorio de su doctora. En dicho material, la conductora promete ya no dejar que otras personas toquen su cara: “Jamás, ya aprendí mi lección... No lo vuelvo a hacer”, indicó.

De igual forma, advirtió que procedería legalmente contra los medios tradicionales y digitales que estuvieran hablando mal de ella. Argumentó que sus comentarios no solo la afectan emocionalmente, sino también en lo laboral, pues muchas marcas pueden dejar de trabajar con ella debido a todo esto.

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Novio de Galilea Montijo la defiende de las críticas por su rostro

A través de redes sociales, Isaac Moreno, novio actual de Galilea Montijo, la defendió de los malos comentarios en redes sociales por su rostro. En algunas publicaciones de la conductora, el famoso se ha pronunciado con lindas palabras de apoyo.

En un post por el estreno de ‘La casa de los famosos México 2026’, escribió: “Muchas felicidades, Hermosa… ¡La volviste a romper! Orgulloso es poco… ¡Te amo!”.

También comentó en una publicación que se hizo por la reciente gala de nominación: “Siempre juntos. Te amo”, se lee.

Hasta el momento, el influencer no ha dado declaraciones públicas respecto a las críticas que ha recibido Gali. Sin embargo, sus palabras en internet han dejado ver que la respalda en toda esta situación.

Novio de Galilea Montijo apoya a la conductora frente a las críticas / Redes sociales

¿Cuándo comenzó el romance entre Galilea Montijo e Isaac Moreno?

Isaac Moreno es un influencer y modelo español que se hizo conocido en México por su noviazgo con Galilea Montijo. La relación entre ellos comenzó en 2023, pocos meses después de que ella se divorciara del padre de sus hijos.

Al principio, intentaron ser discretos. No obstante, tras filtrarse el romance, ella misma lo confirmó todo. El noviazgo dio mucho de qué hablar debido a la gran diferencia de edad entre ellos. Y es que el creador de contenido es ocho años menor que ella.

La relación es tan seria que hasta la propia Montijo ha admitido que le gustaría tener un hijo con él. Incluso señaló que ya han estado investigando métodos para poder lograrlo.

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