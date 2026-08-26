¿Melenie Carmona confirma embarazo? Aparece con pancita y aseguran: “Tendrá una niña”

Cuando parecía que el tema había quedado atrás, un video difundido en redes volvió a encender las especulaciones sobre Melenie Carmona. La hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona apareció con lo que muchos consideran una evidente pancita de embarazo, mientras una conocida influencer de espectáculos aseguró que incluso ya se conoce el genero del bebé.

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Melenie Carmona reaparece en redes tras rumores de embarazo. / IG: @meleniecarmona

¿Cómo surgió el rumor del embarazo de Melenie Carmona?

La historia comenzó semanas atrás durante una función de la obra Perfume de Gardenia, donde una declaración de Arturo Carmona fue interpretada por muchos como la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Mientras agradecía al público por su apoyo, el actor comentó: “Gracias por compartir conmigo esto tan importante en mi vida”.

Aunque el mensaje no hacía referencia directa a un embarazo, diversos usuarios y algunos medios de espectáculos comenzaron a especular que se trataba de una señal de que pronto se convertiría en abuelo.

Las teorías crecieron aún más cuando Alicia Villarreal fue cuestionada sobre el tema y respondió de manera relajada: “Pues yo estoy lista para ser abuela”.

La cantante explicó que desde que su hija decidió independizarse y comenzar una vida con su pareja, entendía que una noticia de ese tipo podría llegar en cualquier momento. Sin embargo, sus palabras fueron tomadas por muchos como una aparente confirmación indirecta.

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Amigo de Arturo Carmona reacciona al supuesto embarazo de Melenie Carmona. / Mezcalent, Canva

¿Melenie Carmona si está embarazada? El video que desató los rumores

En las imágenes difundidas por Chamonic, Melenie Carmona aparece con una silueta que algunos usuarios interpretaron como una pancita de embarazo. El video comenzó a moverse rápidamente en redes sociales y reavivó una versión que ya había causado polémica anteriormente.

La especialista en espectáculos acompañó la publicación con un contundente mensaje en el que aseguró tener elementos para sostener su versión: “Yo no miento !!!”. Después, señaló que el nuevo material permitiría confirmar lo que había comentado tiempo atrás.

En la descripción del video, Chamonic escribió: “Confirmado, Pues con este video se puede confirmar lo que les dije hace tiempo, que Melanie Carmona si está embarazada”. Sin embargo, también reconoció que la joven todavía no lo ha anunciado oficialmente.

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¿Melenie Carmona tendrá una niña? Esto dice Chamonic sobre el supuesto embarazo

La versión que más llamó la atención no solamente habla de un embarazo de Melenie Carmona, sino que incluso apunta a que el bebé sería una niña. Esta información, de acuerdo con Chamonic, habría llegado a través de fuentes que le hicieron llegar el dato.

“Me dicen que tendrá una NIÑA” Chamonic

La cuenta de espectáculos agregó que, aunque considera que el video respalda su información, Melenie Carmona todavía no confirma que será mamá. Por ello, la supuesta llegada de una niña continúa siendo una versión difundida en redes y no un anuncio oficial de la familia.

Chamonic incluso pidió esperar a que sea la propia hija de Alicia Villarreal quien dé la noticia. “Aunque ella no ha confirmado aún esperemos pronto lo diga de propia boca !”, escribió junto a la publicación que volvió a colocar a Melenie en el centro de la conversación.

Melenie Carmona lanza contundente mensaje en medio de rumores de embarazo. / IG: @meleniecarmona

¿Melenie Carmona negó estar embarazada?

Antes de que apareciera el reciente video, la propia Melenie Carmona ya había reaccionado a los rumores utilizando su característico sentido del humor.

A través de sus historias de Instagram, compartió una escena de la película Norbit y escribió un mensaje que rápidamente se volvió viral:"Tenía un gas, todavía lo tengo. Gemelos”.

Con esa publicación, la influencer pareció burlarse de las especulaciones que circulaban en redes sociales sobre su supuesto embarazo.

A pesar de ese desmentido, la aparición del nuevo video volvió a despertar las dudas entre sus seguidores. Mientras algunos consideran que las imágenes confirmarían las versiones que circulan desde hace semanas, otros recuerdan que Melenie Carmona ya negó las especulaciones y prefieren esperar una declaración oficial.