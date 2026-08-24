Aislinn Derbez le da la bienvenida a nuevo integrante de su familia; anuncian nuevo embarazo: FOTO

Después de semanas de fuertes rumores que apuntaban a una supuesta reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, el nombre de la actriz vuelve a estar en el centro de la conversación.

Y es que la familia de la actriz se encuentra de festejo tras anunciar que esperan la llegada de un nuevo integrante. Ante la noticia, surgieron dudas, ¿será que Aislinn ya espera a su segundo bebé junto a Mauricio Ochmann? Te contamos.

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Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann / Instagram

¿Cómo se anunció el embarazo en la familia de Aislinn Derbez?

Fue a través de Instagram donde se compartió el anuncio de que la familia de Aislinn Derbez está por sumar a un nuevo integrante.

Sin embargo, esta vez la actriz no es la protagonista de la noticia, pues quien espera un bebé es su hermana, Michelle Aguilera, mejor conocida como “Mich”.

En la publicación, Mich compartió varias fotografías familiares, entre ellas una selfie en la que presume por primera vez su pancita de embarazo, dejando ver la emoción que existe por la llegada del nuevo integrante.

Por supuesto, Aislinn se hizo presente en los comentarios con varios emojis de caritas enamoradas, demostrando su felicidad por el embarazo de su hermana.

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Michelle Aguilera anuncia su embarazo / Instagram

¿Quién es Mich Aguilera, la hermana de Aislinn Derbez que espera un bebé?

Michelle Aguilera es media hermana de Aislinn Derbez por parte de su madre, la fallecida actriz Gabriela Michel. Su padre es Jorge Alberto Aguilera, conocido por su participación como el ‘Sr. Aguilera’ en ‘En familia con Chabelo’.

Michelle mantiene una relación cercana con Aislinn, además del vínculo familiar, pues también forma parte de su equipo de trabajo como directora de operaciones del pódcast ‘La magia del caos’.

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Aislinn Derbez y Michelle Aguilera / Redes sociales

¿Aislinn Derbez regresó con Mauricio Ochmann?

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial de que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se hayan dado una segunda oportunidad como pareja.

Durante julio, ambos tuvieron varias apariciones juntos como parte de la promoción de su película ‘Hasta el fin del mundo’, situación que desató rumores sobre una posible reconciliación amorosa entre los actores.

Aunque abordaron el tema con humor e incluso no descartaron por completo la posibilidad de volver, ni Aislinn Derbez ni Maucicio Ochmann ha confirmado que hayan retomado su relación sentimental.

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