Mauricio Ochmann ¿confirma separación de José Eduardo y Paola Dalay? “Una gran experiencia”, dice

Ahora que Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez han mostrado una cercanía tras protagonizar juntos ‘Hasta el fin del mundo’, el actor fue cuestionado sobre los rumores de ruptura que rodean a José Eduardo Derbez y Paola Dalay. ¿Confirmó la supuesta separación? ¡Te contamos los detalles!

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Mauricio Ochmann es cuestionado sobre los rumores de ruptura de José Eduardo Derbez y Paola Dalay. / Redes sociales

¿Por qué se dice que José Eduardo Derbez y Paola Dalay están separados?

Hace unas semanas, se reportó en redes que José Eduardo Derbez y Paola Dalay estaban separados; incluso se habló de una supuesta infidelidad tras un notorio distanciamiento. En un principio, la pareja optó por permanecer en silencio, pero publicaciones y comentarios aumentaron las especulaciones.

Una de las acciones que más generó sospechas fue hecha por el conductor de ‘Miembros al aire’, quien en medio de la polémica compartió una foto de su hija sin su joven mamá; posteriormente, se dejó ver él junto a ella sin la presencia de su pareja.

Ante los dimes y diretes, una de las primeras en pronunciarse fue Victoria Ruffo, mamá del actor, quien aseguró que prefiere no involucrarse. “Cada quien su vida, cada quien sus relaciones… No me gustaría enojarme con mi hijo”, señaló.

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Victoria Ruffo reaccionó a los rumores de separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay. / Redes sociales

¿Qué dijo Paola Dalay sobre los rumores de separación de José Eduardo Derbez?

Ante la incógnita sobre lo que pasa en su relación con José Eduardo Derbez, Paola Dalay rompió el silencio y habló de su presunta ruptura. Sin confirmar o desmentir nada, la joven señaló que cuando el actor regrese a México hablarán y contarán lo que pasó.

“Estoy tranquila. Siempre va a haber días buenos, días malos, pero todo se arregla. Todo se resuelve, todo se habla. Siempre hemos hablado. Si en algún momento nos llegamos a separar, tenemos claro que nuestra hija es lo principal”. Paola Dalay

Además de dejar claro que el bienestar de su hija es lo más importante, desmintió que existan terceras personas en su relación y negó que la diferencia de edad haya sido un problema: “Los dos tenemos un compromiso claro y nos respetamos”.

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Paola Dalay enfrenta rumores de separación de José Eduardo Derbez. / Redes sociales

¿Mauricio Ochmann confirma separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

En medio de la incógnita que generaron las declaraciones de Paola Dalay y tras la reacción de Eugenio Derbez a los rumores de su hijo José Eduardo, tocó el turno de que Mauricio Ochmann fuera abordado con los mismos cuestionamientos sobre el estado de la pareja.

Al igual que algunos integrantes de la familia Derbez, el actor de ‘A la mala’ se limitó a decir que el actor se encuentra fuera de México por cuestiones de trabajo:

“Lo que te puedo decir es que está en Bilbao, Bilbao para mí fue una gran experiencia, es una ciudad muy padre para grabar. Que coma rico, que se divierta y que disfrute su proyecto”. Mauricio Ochmann

Pese a que no confirmó o desmintió la supuesta crisis en la pareja, el actor le envió sus mejores deseos a José Eduardo Derbez en el proyecto que alista en el extranjero.

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