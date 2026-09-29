Alessandra Rosaldo habla del supuesto pleito con Victoria Ruffo; ¿subirá al ring con la ex de Eugenio Derbez?

Luego de que José Eduardo Derbez propusiera que su mamá, Victoria Ruffo, y Yolanda Andrade subieran al ring, Alessandra Rosaldo confesó si estaría dispuesta a participar en ese tipo de eventos para enfrentar a la expareja de Eugenio Derbez. ¿Hay pelea pactada? ¡Te contamos los detalles!

Te recomendamos: ¡Lo consienten! Así festejó Eugenio Derbez su cumpleaños, ¡hasta hubo mariachi! ¿José Eduardo Derbez lo peluseó?

¿Alessandra Rosaldo subirá al ring con Victoria Ruffo? / Redes sociales

¿Por qué José Eduardo Derbez propuso que Victoria Ruffo peleara con Yolanda Andrade?

En medio de la polémica que surgió tras el comentario de Victoria Ruffo sobre la hija de Alessandra Rosaldo, Yolanda Andrade se unió a la conversación invitando a la ‘queen de telenovelas’ a no meterse con los menores:

"¡Victoria Ruffo, con los niños no! Habla de tus otros hijos; ya están grandes para cualquier conversación… Porque quiero, y una vez más, con los niños no, mejor hablemos de la obesidad”. Yolanda Andrade

Tras su postura, José Eduardo Derbez se pronunció al respecto y, fiel a su estilo, dejó claro que el comentario de su mamá no fue malintencionado, pero aprovechó para lanzar una inusual propuesta para la conductora de ‘Montse & Joe’ y Ruffo: “Que las juntes y ya, se den en la torre, que tenga que estar quien tenga que estar y ya”.

Lee: ¿Victoria Ruffo será nueva habitante de La casa de los famosos México? Estas son las condiciones que pondría

José Eduardo Derbez hace inesperada propuesta a Victoria Ruffo y Yolanda Andrade. / Redes sociales

¿Alessandra Rosaldo se postula para subir al ring vs. Victoria Ruffo?

Ante la postura de José Eduardo Derbez al comentario de su mamá sobre la hija de Alessandra Rosaldo, la vocalista de ‘Sentidos opuestos’ fue acaparada por la prensa con preguntas sobre el tema en su llegada al aeropuerto.

Pese al supuesto intercambio de declaraciones antes entre la ‘queen de los melodramas’ y la cantante, Alessandra Rosaldo desmintió que exista una clase de rivalidad con Victoria Ruffo y aseguró que siempre han tenido una relación cordial y de respeto.

“Yo no tengo nada en contra de ella, si me la topo ahorita aquí, por supuesto que nos vamos a saludar, por supuesto que vamos a ser cordiales y respetuosas como siempre lo hemos sido. No hay una mala relación, por lo menos no conmigo”. Alessandra Rosaldo

Por otra parte, al ser cuestionada sobre las posibilidades de subir al ring con la ex de Eugenio Derbez, comentó entre risas que entiende el humor de José Eduardo Derbez y descarta por completo ser parte de ese tipo de show: “No creo que estemos para subirnos al ring”, concluyó.

Lee: Niurka defiende a Victoria Ruffo tras polémica sobre hija de Eugenio Derbez y ¿la apoya? “Niños nacen feitos”

¿Cómo inició el supuesto conflicto entre Alessandra Rosaldo y Victoria Ruffo?

Tras el regreso de Alessandra Rosaldo al Auditorio Nacional, en el que estuvo acompañada de su hija menor; Victoria Ruffo fue cuestionada sobre las críticas constantes que recibe la menor al mostrar ser heredera del talento de sus papás.

Con el estilo que la caracteriza, Ruffo respondió: “Está en la peor edad, están re feos a esa edad, muy feitos; o sea, uno no sabe si van o vienen. Están flacos o gordos o panzones; es una edad muy fea de los chavos, pero si canta bien, qué padre, y si baila bien, qué padre”.

Ante las reacciones que generaron las palabras de Ruffo, Alessandra Rosaldo fue cuestionada al respecto y, aunque evitó hablar directamente de la ex de su esposo, lanzó una inesperada frase: “Muy consciente también de que al que tira mi*rda, mi*rda le cae”.

Dicho intercambio de declaraciones generó especulaciones de una supuesta rivalidad; sin embargo, la reciente postura de Alessandra Rosaldo deja claro que solo existe una relación cordial y de respeto .

No te pierdas: José Eduardo Derbez toma drástica decisión tras rumores de ruptura con Paola Dalay; ¿confirma crisis?