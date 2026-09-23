¿Paola Dalay y José Eduardo Derbez habrían anunciado su separación en esposodio de Mixologando? “El divorcio”

Luego de que José Eduardo Derbez y Paola Dalay reaparecieron juntos tras rumores de separación, la pareja volvió a sorprender a sus seguidores al compartir un avance del episodio que grabaron juntos en ‘Mixologando’, el cual habría marcado su supuesta ruptura. ¡Te contamos los detalles!

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay avivan rumores de separación. / Redes sociales

¿De dónde surgieron los rumores de separación entre José Eduardo y Paola Dalay?

Fue a finales de julio de 2026 cuando la influencer ‘Chamonic’ dio a conocer que José Eduardo Derbez y Paola Dalay estarían separados, según la versión de personas cercanas a la pareja. De acuerdo con la publicación, además de que ya no vivirían juntos, ella habría borrado las fotos en las que aparecía con el actor.

Asimismo, ‘Chamonic’ detalló que, según algunos usuarios, habría existido una ‘tercera en discordia’ en la relación. Aparentemente, el actor y comediante tendría una notable química con la chica que aparece en su podcast de ‘Mixologando’.

Dicha versión creció debido a que semanas antes de las especulaciones, José Eduardo Derbez anunció que Paola Dalay estaría en ‘Mixologando’, pero el capítulo no se estrenó, lo que alimentó los rumores por semanas.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay estarán juntos en Mixolgando. / Mezcalent

José Eduardo Derbez y Paola Dalay reaparecen juntos en ‘Mixologando’ tras rumores de una ‘tercera en discordia’

A través de las cuentas oficiales de ‘Mixologando’, se dio a conocer un breve avance del episodio que grabaron juntos José Eduardo Derbez y Paola Dalay. A lo largo del clip, se observa a la pareja bromear sobre varios de los momentos que han compartido juntos.

Sin embargo, llamó la atención que la influencer menciona que, después de tantos años juntos, el actor ya debería “conocerla al cien” y saber lo que necesita para estar feliz, pero asegura que es bueno en “hacerla enojar”. Además, el video cierra con un inesperado diálogo:

“Pónganlo como ‘Mixologando, la despedida’... Esto va a acabar muy mal”, dice José Eduardo Derbez, a lo que Paola Dalay agrega: “O el divorcio”.

Hasta ahora, se desconoce la fecha en que el capítulo llegará al canal de YouTube, pero el breve avance ya está dando dé que hablar en redes. Mientras varios aplauden el humor de ambos, otros cuestionan su manera de llevarse.

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¿Cuál fue la respuesta de José Eduardo Derbez y Paola Dalay ante los rumores de separación?

Paola Dalay fue la primera en pronunciarse sobre los rumores de separación de José Eduardo Derbez. La creadora de contenido desmintió que existiera una tercera en discordia y externó su cariño y respeto a la compañera del comediante en ‘Mixologando’, desmintiendo así una separación.

Por su parte, el actor ‘Mesa de regalos’ negó que su distanciamiento fuera signo de una ruptura, pues confirmó que, por motivos de trabajo de ambos, él tuvo que salir del país junto a su hija, pero ahora que está de regreso en México, su relación con Paola Dalay continúa.

“Todo está muy bien. Estamos muy bien, estamos muy contentos. Yo escuché muchos chismes por allá, pero bien. Se pueden decir muchas cosas, pero nuestra relación está sólida”. José Eduardo Derbez

Ahora, tras el avance de su capítulo juntos en ‘Mixologando’, los rumores de una supuesta separación se avivaron, aunque la pareja aseguró estar sólida pese a sus compromisos de trabajo.

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