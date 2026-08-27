José Eduardo Derbez reacciona al fuerte comentario de Victoria Ruffo; ¿apoya a Alessandra Rosaldo? “Son mi familia”

Luego de que José Eduardo Derbez negara su separación de Paola Dalay, el actor también compartió su postura sobre el comentario que hizo su mamá días atrás al ser cuestionada sobre la hija de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez. ¿Las desaprueba? ¡Aquí te contamos!

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José Eduardo Derbez rompe el silencio sobre las polémicas. / Redes sociales

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre la hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo?

Luego de que la hija menor de Eugenio Derbez subió al escenario junto a Alessandra Rosaldo, Victoria Ruffo fue cuestionada sobre las críticas que recibe la pequeña. Fiel a su estilo, dijo desconocer el contexto de la situación, pero lanzó un polémico comentario al saber su edad.

“Está en la peor edad, están re feos a esa edad, muy feitos; o sea, uno no sabe si van o vienen. Están flacos o gordos o panzones; es una edad muy fea de los chavos, pero si canta bien, qué padre, y si baila bien, qué padre”. Victoria Ruffo

Como era de esperarse, sus palabras adquirieron notoriedad rápidamente en redes, pues anteriormente también se pronunció sobre la polémica que rodeaba a la menor luego de cantar con Vadhir Derbez: “Yo creo que con los niños no. Los niños pueden hacer lo que quieran y los tenemos que respetar siempre”.

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Victoria Ruffo lanzó un polémico comentario al ser cuestionada sobre la hija menor de Eugenio Derbez. / Redes sociales

¿Cómo reaccionó José Eduardo Derbez a la polémica que enfrenta Victoria Ruffo?

Ante la reacción que han generado las palabras de Victoria Ruffo, tanto de Alessandra Rosaldo como de Eugenio Derbez; su hijo José Eduardo también dio a conocer su postura durante su regreso a la Ciudad de México luego de estar varias semanas en Bilbao.

De acuerdo con el conductor de ‘Miembros al aire’, no puede tomar partido por ninguna persona de su familia. Aunque aseguró que su mamá puede llegar a tener un humor negro, también enfatizó que sus palabras pueden haber sido sacadas de contexto.

“Todos ellos son mi familia, yo no puedo tomar parte por nadie. Lo que puedo decir es que mi mamá muchas veces es muy bromista, tiene un humor negro, pero estamos en una época en donde hay comentarios que se salen de contexto o rebasan muchas veces una línea. Yo no lo vi como tirándole a (mi hermana)”. José Eduardo Derbez

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¿Qué dijo Alessandra Rosaldo sobre las palabras de Victoria Ruffo tras la actuación de su hija?

Cabe recordar que la polémica sobre el comentario de Victoria Ruffo se encendió cuando Alessandra Rosaldo compartió su postura al respecto. Pese a que no abordó directamente el tema, lanzó una frase que generó diversas reacciones.

“Muy consciente también de que al que tira mi*rda, mi*rda le cae”, dijo de manera contundente sin hacer alusión a la ‘Queen de las telenovelas’, lo que encendió la conversación en redes.

Ante los dimes y diretes, Ruffo volvió a ser cuestionada sobre el tema y dijo no arrepentirse de sus palabras, pero pidió que ya no la prensa, que ya no la dejaran hablar. Por ahora, ya no ha existido una nueva reacción por parte de la familia Derbez y la actriz dio por cerrado el tema.

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