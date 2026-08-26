José Eduardo Derbez niega separación de Paola Dalay, ¿pero confirma crisis?: “Ni puedo hablar”: VIDEO

Hace algunas semanas, comenzó a circular el rumor de que, supuestamente, José Eduardo Derbez y Paola Dalay se habían separado tras seis años de relación y una hija en común. Hubo mucha especulación sobre el tema, principalmente por el hermetismo que mostró la pareja en un principio.

Luego de que la influencer rompiera el silencio y negara todo, el hijo de Eugenio Derbez da su versión. Te contamos todo lo que dijo.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay tienen una hija en común / Redes sociales/Mezcalent

¿Cómo empezaron los rumores de una presunta separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Todo comenzó a finales de julio. La influencer de espectáculos ‘Chamonic3’ dijo que le había llegado información de que, presuntamente, José Eduardo Derbez y Paola Dalay habían terminado. Si bien no supo decir el motivo, mencionó las supuestas señales que podrían confirmarlo.

“Me cuentan que José Eduardo y Paola Dalay, mamá de su hija, están separados, pues ella borró fotos que tenía junto a él y ahora, pues, al parecer, se están tirando indirectas en historias… y redes, pues ambos comparten sus TBT , por ejemplo, ella comparte que está comiendo sola en varias ocasiones y, cuando le pregunta, según él, ella no responde”, indicó.

También resaltó que, al parecer, José Eduardo se mostraba muy cercano a la chica que trabaja con él en su pódcast, dando pie a la teoría de una posible infidelidad.

Posteriormente, otros periodistas como Pablo Chagra reportaron que, supuestamente, ya no vivían juntos y que la razón de la separación habría sido que a ella le gusta mucho estar de fiesta. También se dijo que su hija estaba al cuidado de él.

Cuando Dalay fue cuestionada directamente sobre el asunto, declaró que su relación con José Eduardo está mejor que nunca. Aclaró que había tenido que viajar por cosas laborales, pero que todo estaba muy bien entre ellos.

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Se dijo que José Eduardo Derbez, presuntamente, le fue infiel a su novia / Redes sociales/Mezcalent

José Eduardo Derbez responde a los rumores de presunta separación de Paola Dalay

En un reciente encuentro con la prensa, José Eduardo Derbez fue cuestionado directamente sobre los rumores de su separación de Paola Dalay. Y es que, si bien la influencer ya aclaró la situación, ciertos mensajes que él ha puesto en redes sociales siguen despertando sospechas.

Al principio, bromeó con el asunto y dijo: “Ni puedo hablar. Pregúntenle a ella”. No obstante, poco después tomó en serio las cosas y dejó claro que no había ruptura o crisis.

“No, no, no, todo está muy bien. Estamos muy bien, estamos muy contentos, lo repito, mañana tenemos una alfombra roja”. José Eduardo Derbez

Confirmó lo dicho por su novia y reiteró que estuvieron distanciados un tiempo por temas de trabajo. Sin embargo, indicó que estuvieron en comunicación durante ese lapso. Finalizó resaltando que su relación es muy sólida.

“A ella le salió chamba (trabajo) y a mí me interesa que ella siga creciendo en su trabajo y en lo que a ella le gusta, pero también yo venía de estar fuera de México grabando otras cosas y le expliqué: ‘Me llevo a la niña, luego nos alcanzas’, Nos iba a alcanzar, pero ya no le dio tiempo. Yo escuché muchos chismes por allá, pero bien. Se pueden decir muchas cosas, pero nuestra relación está sólida”, manifestó.

¿Por qué Paola Dalay borró las fotos junto a José Eduardo Derbez de redes sociales?

Durante la conversación, José Eduardo Derbez explicó por qué Paola Dalay borró las fotos que tenían juntos en redes sociales. El actor explicó que fue por un tema técnico de redes sociales.

“Yo creo que (los rumores comenzaron) porque yo me fui. (Mi hija) Se fue conmigo… después ella borró fotos, pero no las borró por algo en específico, las borró porque quiere poner algo (en Instagram). Como que el Instagram lo hacen más de colores, tiene un nombre (que no recuerdo)”, mencionó.

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