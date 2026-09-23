¿Jesse Huerta ya tiene nueva banda? Presenta Jesse and The supernovas tras alejarse de Jesse & Joy

La historia de Jesse & Joy atraviesa uno de sus momentos más inciertos. Jesse Huerta anunció que se tomaría una pausa para concentrarse en su familia y bienestar personal, mientras que Joy Huerta tuvo que salir públicamente a explicar qué pasará con los compromisos del dúo. Ahora, Jesse sorprendió al presentar Jesse and The Supernovas, un nuevo proyecto musical que inevitablemente vuelve a poner sobre la mesa una pregunta: ¿se trata de una nueva etapa individual o es el principio del adiós definitivo de Jesse & Joy?

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Jesse & Joy se separan, ¿por qué? / Redes sociales

¿Por qué Jesse Huerta se alejó de Jesse & Joy y qué dijo sobre su pausa?

Jesse Huerta anunció que se tomaría una pausa de Jesse & Joy para dedicar más tiempo a su familia y atender su bienestar personal. La decisión sorprendió porque el dúo llevaba más de dos décadas compartiendo escenarios.

El músico explicó que no fue una determinación sencilla y que necesitaba darse un espacio para cuidar de sí mismo, sin presentar en ese momento su decisión como una separación definitiva del proyecto que comparte con Joy.

“Quiero compartir con ustedes una decisión muy personal. He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito” Jesse Huerta.

Jesse también dejó claro que su relación con el dúo tiene un significado especial para él y que valora profundamente todo lo que construyó junto a su hermana.

Jesse Huerta. “Jesse & Joy es una parte fundamental de mi vida. Compartir este camino con mi hermana y ver cómo nuestras canciones se han vuelto parte de sus historias es algo que valoro profundamente”

El cantante agradeció además las muestras de cariño que recibió después de comunicar su decisión, mientras comenzaban a crecer las especulaciones sobre si la pausa terminaría convirtiéndose en una separación permanente. Pero Jesse también dejó una pista importante sobre sus planes: aunque necesita alejarse de los escenarios y del ritmo que llevaba con Jesse & Joy, la música continúa siendo una parte esencial de su vida.

“La música siempre ha sido parte de quien soy, celebro con música, lloro con música, vivo mis duelos con música y sano con música” Jesse Huerta.

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¿Qué dijo Joy Huerta sobre la salida de Jesse y el futuro de Jesse & Joy?

La decisión de Jesse Huerta también tomó por sorpresa a Joy Huerta, quien posteriormente apareció sola ante los medios para hablar sobre lo ocurrido y sobre los compromisos que todavía tiene el proyecto musical. La ausencia de Jesse durante esa conferencia llamó especialmente la atención, pues Joy tuvo que responder a las preguntas sobre el futuro de Jesse & Joy en medio de la incertidumbre que generó el anuncio de su hermano.

De acuerdo con el material, Joy explicó que continuaría con los compromisos profesionales del dúo y confirmó que la historia de Jesse & Joy no quedaba automáticamente cancelada por la pausa personal de Jesse. La situación se volvió todavía más emocional cuando Joy habló frente a los medios sobre la ausencia de su hermano. Una de las frases que más llamó la atención fue:

“No está aquí la persona con la que construí todo esto”. Joy Huerta

A pesar de la incertidumbre, Joy sostuvo que continuará con las presentaciones anunciadas de Jesse & Joy. Incluso se explicó que el escenario mantendría dos micrófonos como referencia al lugar que Jesse conserva dentro de la historia del proyecto. Esto provocó que los seguidores se preguntaran si el dúo continuará funcionando con Joy al frente o si, eventualmente, ambos hermanos volverán a compartir escenario.

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¿Jesse le dice adiós a Joy y hola a una nueva banda? Así anunció Jesse and The Supernovas

Justo cuando las dudas sobre el futuro de Jesse & Joy estaban creciendo, Jesse Huerta volvió a aparecer en redes sociales con un anuncio que llamó inmediatamente la atención: Jesse and The Supernovas.

El músico publicó una imagen con el nombre de su nuevo proyecto y acompañó el anuncio con un mensaje que invita a sus seguidores a registrarse para recibir las próximas novedades: “Antes de la primera señal, queremos darte la bienvenida. Enlace en la bio”, escribió Jesse.

Aunque el anuncio confirma la existencia de este nuevo proyecto, todavía hay muchos detalles sin revelar. No se conocen públicamente los integrantes que acompañarán a Jesse, la fecha del primer lanzamiento ni un calendario de conciertos.

El anuncio de Jesse and The Supernovas inevitablemente despertó la pregunta sobre si Jesse Huerta está preparando el cierre definitivo de Jesse & Joy, aunque hasta ahora no existe una declaración oficial que confirme que el dúo terminó.

¿Cuál es la cronología de la pausa de Jesse y el nuevo proyecto musical?

La pausa de Jesse Huerta y el anuncio de Jesse and The Supernovas ocurrieron en cuestión de días, por lo que la secuencia ayuda a entender por qué el futuro de Jesse & Joy se volvió uno de los temas más comentados entre sus seguidores.

15 de septiembre: Jesse anunció públicamente que tomaría una pausa para estar con su familia, cuidar de sí mismo y atender su bienestar emocional.



Jesse anunció públicamente que tomaría una pausa para estar con su familia, cuidar de sí mismo y atender su bienestar emocional. 22 de septiembre: Joy apareció sola en una conferencia de prensa y habló sobre los compromisos de Jesse & Joy . Su ausencia generó todavía más preguntas entre los seguidores del dúo.



Joy apareció sola en una conferencia de prensa y habló sobre los compromisos de . Su ausencia generó todavía más preguntas entre los seguidores del dúo. Durante la conferencia: Joy se mostró afectada y expresó: “No está aquí la persona con la que construí todo esto”.



Joy se mostró afectada y expresó: 23 de septiembre: Jesse reapareció para aclarar que su ausencia en la conferencia no había sido un desaire hacia su hermana ni hacia los medios. Según su explicación, su equipo había informado previamente que él no participaría en ese encuentro.



Jesse reapareció para aclarar que su ausencia en la conferencia no había sido un desaire hacia su hermana ni hacia los medios. Según su explicación, su equipo había informado previamente que él no participaría en ese encuentro. Ese mismo periodo: Jesse confirmó que continuaría con compromisos previamente pactados con Jesse & Joy , aunque no estaría en la presentación del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional.



Jesse confirmó que continuaría con compromisos previamente pactados con , aunque no estaría en la presentación del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional. 23 de septiembre: El cantante presentó en redes sociales Jesse and The Supernovas, su nueva propuesta musical, y pidió a sus seguidores registrarse para recibir información sobre lo que viene.