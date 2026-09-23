¿Jesse se metió con su cuñada? Aseguran que Jesse y Joy presuntamente se separaron por infidelidad: “Le bajó la novia”

El dúo musical Jesse & Joy anunciaron su separación hace apenas una semana. A raíz de esto, varios rumores han surgido sobre las posibles causas que los llevaron a tomar dicha decisión. Ahora, aseguran que un acto de presunta infidelidad los orillaron a “romper” su dúo. ¿Quién lo dijo?

Jesse & Joy anuncian “pausa” tras 21 años juntos: ¿Por qué? / Redes sociales y canva

¿Cuándo anunciaron Jesse y Joy su separación?

En plena noche del 15 de septiembre en nuestro país, Jesse Huerta, integrante de Jesse & Joy, compartió en redes sociales un mensaje en el que explicó que ha decidido bajar su ritmo de trabajo y enfocarse en otras áreas importantes de su vida.

El músico señaló que busca:

Tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito. Jesse Huerta

Jesse también habló sobre la importancia de cuidar su bienestar emocional y mantener un balance en su vida. Según explicó, decidió tomar esta determinación después de reflexionar sobre sus prioridades.

Aunque dio a conocer esta decisión, el cantante enfatizó que la música seguirá ocupando un lugar esencial en su vida. Asimismo, señaló que el arte es parte de su identidad y que continuará presente en su camino:

Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos. Jesse Huerta

Cabe resaltar que Jesse dejó claro que se trata solo de un ‘break’, por lo que no se había cerrado la puerta sobre regresar con su hermana. ¿Algo cambió?

Te puede interesar: Joy rompe en llanto al revelar la desgarradora historia real detrás de '¿Con quién se queda el perro?’

Jesse & Joy se separan, ¿por qué? / Redes sociales

¿Jesse & Joy se separaron por culpa de una presunta infidelidad?

Mucho se ha hablado de la decisión de Jesse & Joy se poner fin a su “relación musical”, y es que más allá de su colaboración profesional, ambos son hermanos y siempre se han visto muy unidos.

Tras la rueda de prensa de ayer (en la que solo se presentó Joy), Jesse tuvo que hablar sobre la decisión de no presentarse, pues asegura que desde tiempo atrás dijo que no acudiría, además de confirmar que tampoco cantará en el show de ambos el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional:

Muero de miedo pero si el público quiere seguir cantando yo quiero seguir cantando con ustedes. Joy Huerta, sobre su participación el 6 de diciembre

Dentro de esta polémica sobre sus conciertos, un usuario en redes sociales, específicamente en X, habló sobre una presunta infidelidad que habría llevado a ambos artistas a tomar rumbos separados. ¿Será?

En sus palabras, presuntamente Jesse Huerta se habría metido con la novia de Joy, causa que presuntamente afectando su relación familiar y profesional:

El Jessy se metió con la cuñada en un viaje que hicieron y la hermana se dio cuenta de que andaban desde hacer varios meses y su propio hermano le bajó la novia. X: “Alex Nova Díaz”

Dicha teoría comenzó a viralizarse, pues el comentario ya tiene varias reacciones. Es importante resaltar que esto NO ha sido confirmado , tampoco se sabe si dicha persona tiene contacto o es alguien cercano a los intérpretes.

Hasta el momento, NO hay información que compruebe esa versión. Por esta razón, queda en puntual calidad de RUMOR de redes sociales. ¿Tú qué opinas?

Lee: Jesse & Joy confiesan el infierno que vivieron con su padre pastor: “Nos tenía asfixiados a los dos”

¿Separación de Jesse y Joy fue por infidelidad? / Redes sociales

¿Cómo reaccionó la esposa de Jesse Huerta sobre la separación de Jesse & Joy?

Lejos de que la polémica entre Jesse & Joy se calmara, la cosa se ha ido complicando un poco más. Tras el comunicado de Jesse Huerta, ahora fue su esposa quien lanzó fuertes comentarios al respecto.

De forma inesperada, Mónica León, esposa de Jesse Huerta, utilizó las redes sociales de su negocio para compartir un mensaje que generó aún más dudas. La panadera habría insinuado que existen diferencias entre los hermanos y que la decisión de hacer una pausa estaría relacionada con los límites que su esposo necesitaba establecer:

El amor por la familia está por encima de todo… Amor no significa permitirlo todo. El amor sabe poner límites y ese es el amor más puro, porque amar es respetar la libertad del otro sin abandonar la propia. Mónica León, esposa de Jesse Huerta

Finalmente, en una segunda publicación, León colocó el mensaje: “ Y la verdad siempre sale a la luz y siempre, siempre triunfa”.

No se sabe a ciencia cierta cuál es el fin de su frase, tampoco se conocen las causas o el tipo de relación que llevaba ella con Joy. ¿Qué habrá sucedido?

Tal vez te interese: Jesse & Joy de luto; fallece un miembro de su familia antes de salir a cantar