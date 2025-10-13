Joy rompe en llanto al revelar la desgarradora historia real detrás de '¿Con quién se queda el perro?’

El tema “¿Con quién se queda el perro?” de Jesse & Joy siempre ha sido considerado una de las canciones más tristes y profundas del pop latino, pues habla del final de una relación y la difícil pregunta sobre el destino de una mascota compartida. Sin embargo, el reciente documental de los hermanos, “Lo que nunca dijimos”, reveló que el verdadero origen del tema es mucho más íntimo y doloroso de lo que los fans imaginaron. ¡Duele realmente!

Jesse & Joy en su documental de HBO Max, donde revelan el tormento que vivieron en casa. / IG

¿Quién era Pretzel, la perrita que inspiró la canción “¿Con quién se queda el perro?” de Jesse & Joy?

Durante el documental, Joy confesó que “¿Con quién se queda el perro?” nació en una época en la que se sentía completamente “asfixiada” viviendo bajo las órdenes de su padre, Eduardo Huerta. La artista recordó con voz entrecortada que Pretzel, una perrita cocker spaniel era lo único que la mantenía emocionalmente estable.

“Yo estaba viviendo por dos años en un territorio donde solo se me daban órdenes… Lo único que me mantenía sana mentalmente era mi perrita Pretzel, y era porque tenía que levantarme a sacarla al baño y darle de comer”, expresó Joy con lágrimas en los ojos.

La cantante explicó que aquella perrita era su mayor fuente de amor y apoyo, especialmente cuando su entorno familiar se volvió tenso. Su vínculo con Pretzel era tan fuerte que la idea de separarse de ella resultaba impensable. Pero el destino tomó un rumbo doloroso cuando decidió irse de casa para liberarse del control de su padre, y este no le permitió llevarse a su mascota.

¿Por qué Joy Huerta no pudo llevarse a Pretzel y cómo la marcó esta dolorosa decisión?

Joy relató que cuando tomó la decisión de marcharse de casa, su plan inicial era llevar consigo a Pretzel. Sin embargo, al intentar hacerlo, su padre se lo prohibió tajantemente. Este momento quedó grabado en su memoria como uno de los más desgarradores de su vida.

“Al momento de irme yo iba a agarrar a mi perrita y me dice: ‘No, ella se queda conmigo’” Joy Huerta

Esa imposición marcó profundamente a la cantante, quien aún carga con la culpa de haberla dejado.

“Ha sido una de las decisiones que hasta la fecha no puedo con el dolor, porque siento que me escapé y la abandoné a ella” Joy Huerta

Poco tiempo después de dejar su hogar, Pretzel falleció, y ese hecho dejó una huella imborrable en Joy. Su sentimiento de culpa y tristeza se transformó en música, en una letra que hablaba de despedirse de alguien que se ama y preguntarse con quién se quedará el perro, el compañero inocente que queda en medio de una ruptura.

Esta revelación ha conmovido profundamente a los fans, quienes no imaginaban que el tema tuviera un significado tan personal y doloroso. Muchos han expresado su empatía hacia la cantante, mientras que otros han criticado duramente al padre de los artistas por impedir que Joy se llevara a su mascota.

¿Qué dice la letra de la canción '¿Con quién se queda el perro?’ de Jesse & Joy?

“Dices que el sofá te trata bien

Aunque sea un poco frío

La cama no está mal, aunque no estés

Lo hecho, hecho está

Y la verdad hicimos mucho daño

No busco a quien culpar, ¿ya para qué?”

“Presiento que no hay marcha atrás,

Sé que esta vez no hay marcha atrás”

“Antes de que echemos las maletas

A la calle y bajemos el telón

Si tú te vas y yo me voy

Esto ya es en serio

Si tú te vas y yo me voy

¿Con quién se queda el perro?”

“Si no me ves llorar es solo que

Mi orgullo no me deja

Me cuesta imaginar que no estarás

Termino de empacar

Sintiendo que no queda otra salida

Te dejo el tostador y los CDs”

“Si tú te vas y yo me voy,

Si tú te vas y yo me voy”

“Antes de que echemos las maletas

A la calle y bajemos el telón

Si tú te vas y yo me voy

Esto ya es en serio

Si tú te vas y yo me voy

¿Con quién se queda el perro?”

“Si quieres, llévate el Picasso

Que al cabo es una imitación

Y dime quién se queda con

Los restos de este amor”

“Si tú te vas y yo me voy

Si tú te vas”

“Antes de que echemos las maletas

A la calle y convertirnos

En extraños muy cordiales

Y bajemos el telón”

“Si tú te vas y yo me voy

Ya no hay más remedio

Si tú te vas y yo me voy

Esto ya es en serio

Si tú te vas y yo me voy

¿Con quién se queda el perro?”

¿Dónde ver el documental de Jesse & Joy “Lo que nunca dijimos”?

El documental “Jesse & Joy: Sabrán lo que nunca dijimos” está disponible exclusivamente en HBO Max. Se estrenó el 25 de septiembre de 2025.

La serie documental consta de cuatro episodios que exploran la vida personal y profesional del dúo mexicano, incluyendo momentos íntimos, confesiones familiares y el proceso creativo detrás de sus canciones más icónicas.