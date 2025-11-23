La boda que dividió a México: Novios vetan Payaso de Rodeo, cumbias, banda y más canciones

Las bodas siguen evolucionando y, con ellas, las costumbres que por años se consideraron “infaltables”. Ahora, una pareja dividió por completo a las redes sociales luego de que se filtrara la lista de canciones prohibidas para su celebración, encabezada por Payaso de rodeo, uno de los clásicos más bailados en fiestas de salón. El tema provocó cientos de reacciones, debates y comparaciones con otras bodas virales que han roto esquemas en los últimos meses.

Boda para conseguir la residencia / Redes sociales

¿Qué canciones prohibieron los novios y por qué generó tanta conversación?

La lista de prohibiciones publicada por el DJ, y que se viralizó en cuestión de horas, incluía varias restricciones que llamaron la atención de los usuarios. Entre ellas, se encontraban:



No canciones pedidas por invitados

No reggaetón “feo”

No Payaso del rodeo

No cumbias

No canciones como La Mayonesa

No canciones de Calle 13 o similares

No bachata

No banda

La lista fue compartida en X (antes Twitter) y rápidamente se llenó de reacciones. Entre los comentarios se podía leer desde quienes cuestionaban la ausencia del tradicional baile grupal hasta quienes defendían que, siendo su boda, los novios podían controlar totalmente el ambiente musical.

Novios hacen publica su lista de canciones que no quieren en su boda / X: @horridibujos

¿Por qué la decisión de los novios sobre la música de su boda generó un debate tan amplio?

El caso detonó un intercambio de opiniones debido a que Payaso de rodeo es un clásico en fiestas mexicanas. Sin embargo, en los últimos años, las bodas han comenzado a incorporar reglas más específicas. Desde prohibir niños, pedir códigos de vestimenta estrictos o vetar canciones muy populares, cada vez hay más novios que buscan que su celebración se apegue totalmente a sus gustos personales.

Este episodio se sumó a una tendencia reciente de viralizar momentos poco comunes dentro de bodas, donde las parejas comparten sus decisiones con naturalidad y esto termina convirtiéndose en conversación nacional. Muchos internautas retomaron experiencias propias o de conocidos para comparar estilos, preferencias y la forma en que las bodas han ido dejando atrás lo tradicional.

La publicación del DJ permitió que miles de usuarios se sintieran identificados, ya fuera para apoyar la personalización o para defender las costumbres más típicas de las celebraciones mexicanas. Algunos mensajes que circularon incluían:



“¿Cómo no vas a poner Payaso de rodeo?”

“En una fiesta debe ser música festiva. Qué bueno que no voy a ir”.

“En mi boda estuvo prohibido Payaso del rodeo y ya vamos para 10 años”.

La publicación siguió acumulando interacciones y generando debates sobre las nuevas tendencias de personalizar bodas, donde algunas parejas deciden romper con lo tradicional y dar prioridad a sus rutinas o preferencias musicales.

Boda prohibió el payaso del rodeo / Canva

¿Qué otra boda fue viral en redes sociales?

Mientras el caso del Payaso de rodeo generaba debate, otra boda en Cuernavaca también se volvió viral luego de que los recién casados proyectaran un capítulo de Malcolm el de en medio mientras los invitados comían. Los videos, publicados en TikTok, mostraban tres pantallas instaladas bajo una palapa reproduciendo la clásica intro de la serie.

Los novios explicaron que, en casa, su rutina diaria incluye ver series mientras comen, y quisieron trasladar esa costumbre a su boda para hacer sentir a los invitados “como parte de su familia”. Una de las asistentes compartió la experiencia en video, describiendo: “Nosotros en casa siempre comemos viendo series, y hoy, para comer, vamos a ver una serie porque los consideramos familia”.

La dinámica causó sorpresa entre los asistentes y desató nuevas reacciones en redes, donde varios usuarios comentaron:



“Cuando me case, pondré La rosa de Guadalupe de fondo”.

“Me encanta cuando hacen algo diferente en sus bodas”.

“Que se sienta el ambiente familiar”.

Este caso reforzó la conversación sobre cómo las bodas se han transformado en espacios completamente personalizados y cómo, en pleno 2025, cada pareja adopta elementos propios para crear una experiencia distinta.

