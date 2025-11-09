Actriz se casó en secreto para conseguir la residencia en Estados Unidos, revela Javier Ceriani

Para nadie es un secreto que el proceso para conseguir una visa o la residencia en Estados Unidos se ha tornado complicado en los últimos meses. Es por ello que una famosa actriz y cantante habría tomado la decisión de casarse en secreto para “agilizar” este trámite, ¿de quién se trata?

Boda para conseguir la residencia / Redes sociales

¿Quién es la actriz que se habría casado en secreto para obtener la residencia en Estados Unidos?

En su más reciente programa de YouTube, Javier Ceriani reportó que, presuntamente, Tini Stoessel y su novio, Rodrigo De Paul, se habrían casado en secreto hace poco. Si bien la pareja había comentado que su boda se posponía, Ceriani señaló que, supuestamente, tomaron esta decisión para obtener “los papeles en Estados Unidos”.

Al parecer, esto con el objetivo de que ella “se adelantara a arreglar” todo el trámite migratorio. Según Ceriani, la boda habría costado menos de 100 dólares y se habría realizado en Miami, donde recientemente compraron una mansión para vivir juntos.

“Habría un 98% de que esta pareja se habría casado para avanzar legalmente con los papeles de residencia y poder vivir en esa mansión maravillosa. Saben que la cosa no es fácil”. Javier Ceriani

Si bien ni el futbolista ni la cantante se han pronunciado ante esto, en su momento, la periodista Laura Ufbal señaló que este era el momento correcto para que se casaran, pues el atleta tiene residencia en Estados Unidos.

“Ellos tienen que ir a vivir a Miami. Ella tiene visa de trabajo, y lo que les conviene es casarse en Estados Unidos. Si ella se casa con él, como Rodrigo está contratado por el Inter, puede tener la residencia allá”, indicó.

¿Qué se sabe sobre la boda de Tini Stoessel y su novio, Rodrigo De Paul?

El romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul comenzó en agosto de 2022. Siempre han tratado de mantener su relación en privado, pero, en las pocas declaraciones que han dado, así como en redes sociales, se han mostrado muy felices y enamorados.

En 2023, hicieron pública su ruptura. Sin mencionar motivos, dejaron ver que terminaron bien. Hace unos meses, comenzó a rondar el rumor de que se habían reconciliado, pues se filtraron unas fotos de ellos en la playa. También trascendió que se iban a casar en diciembre de este año.

Esto no ha sido desmentido ni confirmado por la pareja. Sin embargo, según lo dicho en diversos programas argentinos, se habría pospuesto la boda para 2026 por la apretada agenda de ella.

“Quédense tranquilos, que este año no es. La idea es que sea en diciembre de 2026", dijo el periodista Sposato.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul / Redes sociales

¿Quiénes son Tini Stoessel y su novio, Rodrigo De Paul?

Tini Stoessel es una cantante y actriz de origen argentino, que nació el 21 de marzo de 1997. Actualmente, tiene 28 años. Se dio a conocer por la serie de Disney ‘Violetta’. Tras esto, participó en algunas series de televisión y películas, pero se enfocó más en su carrera como cantante.

Por su parte, Rodrigo De Paul es un futbolista también de origen argentino. Tiene 31 años. Fue parte del equipo de la selección argentina que ganó la Copa Mundial de la FIFA 2022. Actualmente, juega en el Inter de Miami.

