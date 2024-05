Tini Stoessel rompe en llanto en pleno concierto y anuncia su retiro de la música

Tini Stoessel dejó perplejos a sus seguidores al anunciar que tomará un descanso temporal de la industria musical. Esta declaración llegó poco después del lanzamiento de su más reciente álbum, ‘Un mechón de pelo’, el pasado 11 de abril, y en medio de una serie de conciertos que está ofreciendo en su país natal.

Tini Stoessel ha decidido este 2024 tomarse un descanso de la música. Ella dio la noticia frente a sus fanáticos en el último concierto que protagonizó, en el Club Hurlingham, en Buenos Aires.

Tini lució espectácular con su arriesgado vestido negro / Telemundo

Emotivo anuncio en el escenario

Antes de cerrar su show e interpretar su tema ‘Me voy’, que era la última canción de su set list, la cantante se emocionó hasta las lágrimas y le dedicó unas palabras a sus fanáticos, quienes quedaron impresionados con su decisión.

“Es el último show y quiero agradecerles una vez más porque me hizo muy feliz estar arriba del escenario otra vez”, sostuvo la cantante, quien segundos después empezó a llorar. “También me hizo más feliz estar arriba de un escenario, pero siendo sincera con ustedes, con mis sentimientos, con todo lo que me estuvo pasando”, añadió."Me emociona decirles que espero volver a verlos pronto”, expresó Tini.

“Fue muy emocionante haber podido hacer estos shows, espero el año que viene poder volver a vernos. Los voy a extrañar un montón” se despidio Tini de sus fans.

¿Por qué se retira Tini Stoessel?

Las causas detrás del retiro temporal de Tini no han sido divulgadas. Sin embargo, la cantante ha compartido en múltiples entrevistas que está atravesando un período de depresión y ansiedad, razón por la cual habría decidido priorizar su bienestar.

Tini lloró en concierto / Twitter

Aunque la conductora argentina, Yanina Latorre aseguró hace unos días que Tini se va a México a grabar una serie como protagonista a retomar su carrera como actriz.

“Este año Tini no canta más. Termina estas dos semanas de shows y se va a México a grabar una serie. No es con Lali Espósito como se dijo. Va a ser un papel protagonista, que hace mucho que no trabaja como actriz. Va a ser un papel protagónico y es para adultos. Y el año que viene... un nuevo disco”. Yanina Latorre

Stoessel ha deseado calmar a todos sus seguidores y ha explicado que se trata de un descanso temporal, asegurando que en algún momento futuro regresará a los escenarios para retomar su agenda musical.

