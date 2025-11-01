Ale Capetillo revela cómo fue el momento más emotivo de su boda con Nader Shoueiry: FOTOS y VIDEOS

Alejandra Capetillo Gaytán compartió recientemente fotos inéditas de su boda religiosa con Nader Shoueiry, que se celebró el 24 de mayo en la Hacienda Zotoluca, en Hidalgo. La ceremonia se realizó bajo el marco de la iglesia, en un entorno que combinó arquitectura colonial y paisajes naturales, ofreciendo un escenario emblemático para la unión de la pareja.

Ale Capetillo Gaytán y Nader Shoueiry celebraron su amor en una boda llena de significado y tradición. / Foto: IG/alecapetilloga

¿Cómo fue la boda de Ale Capetillo Gaytán y Nader Shoueiry?

Durante la celebración, Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry estuvieron acompañados de familiares y amigos, quienes formaron parte de una ceremonia. La pareja incorporó elementos que reflejaban tanto sus raíces mexicanas como libanesas, creando un ambiente en el que la fe, la familia y la herencia cultural se entrelazaron.

Alejandra Captillo Gaytán eligió un vestido diseñado por la española Lorena Formoso para su boda religiosa con Nader Shoueiry. El diseño se caracterizó por su elegancia y detalles que resaltaban la figura de la novia, creando un conjunto que combinó sobriedad y estilo en un solo traje.

Para complementar su look, Alejandra confió en Luis Torres para el maquillaje, logrando un acabado que resaltaba sus rasgos de manera natural y armoniosa con el vestido. El peinado estuvo a cargo de Itzel Pacheco, quien eligió un estilo que se integraba perfectamente con el conjunto y con el entorno de la ceremonia en la Hacienda Zotoluca.

Ale Capetillo y Nader Shoueiry sellaron su amor con un tierno beso frente a sus seres queridos. / Foto: IG/alecapetilloig

Las nuevas fotos de la boda de Ale Capetillo Gaytán y Nader Shoueiry

Alejandra Captillo Gaytán compartió en sus redes sociales varios videos de su boda religiosa con Nader Shoueiry que muestran distintos momentos de la ceremonia y la celebración. En uno de los clips, el novio le pregunta: “¿Ale, quieres ser mi esposo?”, lo que provoca risas entre ambos antes de que él le haga la pregunta correctamente: “¿Ale, quieres ser mi esposa?”, y sellan la respuesta con un beso.

Otro video muestra a Nader esperándola en el altar, y previo a esto un momento en el que al verla vestida de blanco la abraza. También aparece Eduardo Capetillo, padre de la novia, abrazando previo a la ceremonia de matrimonio.

Los clips incluyen escenas de la fiesta posterior a la boda, con los invitados cargando a los novios mientras suena la música. Se pueden ver detalles como un baile de la pareja que provocó gritos de los asistentes y momentos acompañados de pirotecnia, capturando distintas etapas de la celebración.

“Me llegó el vino de nuestra boda y no pude evitar recordar el día que Nader me pidió que fuera su ‘esposo’... Te amo, habibi”, dijo Capetillo Gaytán.

¿Cómo inició la historia de amor entre Nader Shoueiry y Ale Capetillo Gaytán?

La historia de amor entre Alejandra Capetillo Gaytán y Nader Shoureiry comenzó en Madrid, España, en 2022, cuando se conocieron gracias a unos amigos en común. Desde aquel primer encuentro, la conexión fue tan natural como inesperada. Aunque los separan 12 años de diferencia, ambos descubrieron pronto que compartían una forma muy parecida de ver la vida, lo que los unió de inmediato.

Lejos de buscar atención mediática, Alejandra y Nader optaron por vivir su relación con discreción, enfocándose en construir un lazo sólido y auténtico.

Su complicidad se fue fortaleciendo con el paso de los meses, hasta que en julio de 2024, durante un viaje a Granada, él decidió dar un paso más: Nader sorprendió a Alejandra con una romántica propuesta de matrimonio, sellando así una historia que comenzó con una simple coincidencia y terminó convirtiéndose en una promesa de amor eterno.

Ale Capetillo y Nader Shoueiry mezclaron sus raíces mexicanas y libanesas en una ceremonia única. / Foto: IG/alecapetilloga

