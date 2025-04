¿Por qué Biby Gaytán y Eduardo Capetillo no estuvieron en la boda de su hija Ale? Ella rompe el silencio

Desde que se dieron a conocer las imágenes de la boda civil de Ale Capetillo y el empresario Nader Shoueiry en Madrid, España, hubo un detalle que desató una ola de preguntas: la notoria ausencia de sus padres, los reconocidos actores y cantantes Biby Gaytán y Eduardo Capetillo. Aunque la pareja compartió su felicidad con fotos llenas de amor y detalles elegantes, las redes sociales se inundaron de cuestionamientos sobre el paradero de los extimbiriches.

Contrario a lo que algunos pensaron incluyendo teorías de distanciamiento o conflictos familiares, Ale Capetillo decidió hablar y poner fin a los chismes.

La feliz pareja conformada por Ale Capetillo y Nader Shouer se casaron el pasado 11 de abril. / Instagram.

¿Por qué no hicieron videollamada durante la boda?

En entrevista con una revista de circulación nacional explicó que sus padres no pudieron asistir físicamente a la ceremonia por compromisos profesionales adquiridos con antelación, pero eso no significa que no estuvieron presentes de corazón.

“Mis papás nos marcaron cuando terminó la ceremonia”, reveló la influencer, con lo que dejó claro que la ausencia fue por causas de fuerza mayor y no por cualquier otra razón.

Aunque muchos pensaron que los famosos papás se habrían conectado por videollamada en tiempo real, Ale aclaró que esa opción fue descartada para evitar contratiempos técnicos que interrumpieran el momento especial.

“No quisimos hacer Facetime durante la ceremonia para que no tuviéramos el inconveniente de que se estuviera cortando y poder estar todos más presentes”, explicó con sinceridad.

En lugar de eso, esperaron a que concluyera la ceremonia para hacer una llamada que terminó siendo más significativa de lo que muchos imaginan. Según contó Ale, sus padres no solo la felicitaron, también le dieron un consejo que se convirtió en su mantra para ese día tan especial.

¿Qué consejo le dieron Biby y Eduardo a su hija antes del gran día?

La joven influencer confesó que sus padres, a pesar de no estar presentes físicamente, le regalaron palabras sabias que marcaron la forma en la que vivió su boda civil.

“Me dijeron que disfrutara al máximo ese día con Nader, porque es algo que se pasa volando. Y al final del día, tienes que estar presente y preocuparte nada más por estar felices entre nosotros dos”, compartió Ale.

Ale tomó el consejo al pie de la letra: “La verdad, sí lo tomé e intenté gozar al máximo cada segundo de toda la noche”, aseguró, dejando ver que el amor y la guía de sus padres sí la acompañaron desde la distancia.

¿Quiénes entregaron a Ale Capetillo en el altar y qué sigue para la pareja?

En lugar de sus padres, fueron sus hermanos Ana Paula y Lalo Capetillo quienes la acompañaron en ese momento tan simbólico. Fue una decisión de último minuto, pero muy significativa.

“Fue divino. No lo habíamos organizado hasta ese momento. Hasta que empezó a sonar la música, pensé: ‘Quiero que ellos dos me entreguen’. Son mis mejores amigos, las personas con las que crecí. El hecho de que personas tan cercanas me entregaran me llenó de alegría”, recordó Ale con emoción.

Por ahora, la celebración apenas comienza. La unión religiosa de Ale Capetillo y Nader Shoueiry está programada en México, para el próximo 24 de mayo en la Hacienda Zotoluca, en Hidalgo. Y aunque aún no se ha confirmado si Biby Gaytán y Eduardo Capetillo estarán en esa ceremonia, todo apunta a que esta vez sí podrán estar en persona para acompañar a su hija en este nuevo capítulo de su vida.