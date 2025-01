Prometido de Ale Capetillo la sorprende en su prueba de vestido y conmueven en redes sociales

La boda de Ale Capetillo y Nader Shoueiry está a punto de suceder. La unión de la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo con su prometido, 13 años mayor que ella, es uno de los eventos más esperados del año y la joven ya está muy emocionada con todos los preparativos.

A pesar de la tradición que dicta que el novio no debe ver el vestido de novia antes de la boda, Nader no quiso perderse uno de los momentos más especiales de este proceso: la última prueba de vestido de Ale.

A través de sus redes sociales, la joven de 24 años, hija de los famosos actores, compartió un emotivo video en el que reveló cómo su prometido logró emocionarla en este importante momento.

Alejandra Capetillo y Nader se casarán este año / Instagram

Alejandra Capetillo: Nader llega de sorpresa a su prueba de vestido

En su cuenta de Instagram, Ale publicó un video en el que mostró la sorpresa que Nader le preparó. En él se puede ver a Ale preparándose para probarse su vestido de novia cuando, de repente, le entregan un ramo de flores rojas acompañadas de una carta escrita por su prometido.

Con una sonrisa, Ale compartió la emotiva carta, en la que Nader, a pesar de no poder ver el vestido, le expresó su amor y emoción por el momento. "¡Él no podía ver el vestido... pero no me iba a dejar sola en esta prueba!”, comentó Ale junto al video que enterneció a todos sus seguidores por el gesto de Nader.

La carta decía lo siguiente: “No puedo verlo (el vestido), pero me puedo imaginar lo hermosa y guapa que te ves. No puedo esperar para verte... Por una vida juntos”. Este gesto lleno de ternura conmovió profundamente a Ale, quien agradeció públicamente a su futuro esposo por ser un verdadero compañero en cada paso de la preparación de su boda. “Un compañerito de verdad”, escribió la joven, mostrando su agradecimiento por el apoyo y cariño de Nader.

La boda de Ale Capetillo

Se sabe que la boda de Ale Capetillo y Nader Shoueiry tendrá lugar en una hermosa hacienda en Hidalgo, México, en mayo de este año. La familia Capetillo Gaytán está emocionada por el evento. Eduardo Capetillo ha manifestado su deseo de hacer de este día algo inolvidable para su hija al estilo mexicano a petición de ella.

Y a pesar de que la mayor parte de la organización de la boda se ha realizado desde Madrid, donde la pareja reside, los padres de Ale han estado involucrados en el proceso a través de videollamadas y visitas periódicas.

Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry: Su historia de amor

Los jóvenes anunciaron su compromiso el 20 de julio de 2024 y han compartido muy emocionados los momentos que han tenido llenos de complicidad a pesar de que existen diferencias culturales, ya que Alejandra es mexicana y Nader es libanés.

Alejandra Capetillo ha compartido momentos especiales con su familia en medio de los preparativos a pesar de la distancia / Instagram

Sin embargo, durante toda su relación que inició en febrero de 2022, ambos han demostrado que el amor puede superar cualquier obstáculo e incluso ella ya viajó a Líbano para conocer a la familia de Nader.

Ale y su prometido se conocieron en España cuando ella se mudó a Europa para realizarse en su carrera profesional y cumplir sus sueños.