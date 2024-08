Eduardo Capetillo rompe en llanto en plena entrevista por el compromiso de su hija; Biby Gaytán reacciona

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, exintegrantes de Timbiriche, están en plena preparación del enlace matrimonial de su hija Alejandra, quien recientemente se comprometió con Nader Shoueiry. Los padres de la novia expresaron ante los medios sus sentimientos y reacciones ante la decisión de su hija, aunque Eduardo no pudo contener las lágrimas debido a un conmovedor gesto que tuvo su yerno.

Capetillo compartió el motivo de su emoción al recordar un gesto especial de Nader. El también actor reveló que antes de hacer la propuesta de matrimonio, Nader se tomó el tiempo de hablar con ellos para pedirles permiso y su bendición. “Este muchacho tuvo un detalle con nosotros. Iba de camino a recogerla al aeropuerto para llevársela de viaje para pedirle la mano, entonces quiso hablar con nosotros para pedirnos permiso, para pedir nuestra bendición. Esos detalles son detalles de un ser humano muy bueno, yo no sé cómo les vaya, espero que les vaya muy bien, pero esos detalles hablan muy bien de él”, comentó Capetillo visiblemente conmovido.

“Me da igual la nacionalidad, que si es celoso… si ella es feliz. Él me pidió mi bendición y así se la di”, añadió.

Y continuó: “Ando muy sensible, ¿pues cómo no? Ya estoy viejito, se me casa mi hija. Todo eso, ya en (el programa) ‘Juego de voces’ me balconearon de que soy muy chillón, sí soy muy chillón. Toda esta imagen que tengo de fortachón es por mi fragilidad, el que demuestra tanta entereza y hace como un show-off de tanta entereza es porque es muy frágil”.

¿Qué dice Biby Gaytán del compromiso de su hija?

Por su parte, Biby Gaytán, al hablar con la prensa, manifestó su felicidad por el compromiso de una de sus hijas mayores de 5, quien hace 2 años se mudó a España y encontró el amor. “Siempre he sido muy mamá gallina, siempre he estado muy al pendiente de mis hijos, ustedes lo saben. Me he dedicado gran parte de mi vida solo a ellos y ahora me toca la chiquita, de los tres grandes… como decía mi abuelita, matrimonio y mortaja, del cielo baja”.

La actriz también destacó la importancia del compromiso en sí mismo, más allá de los preparativos de la boda, por lo que desea que su decisión sea firme: “Les deseamos felicidad... ¿qué va a querer un padre?, que (los hijos) sean felices, que realmente decidan hacer ese compromiso. Ya lo decidieron, pero ese compromiso es lo más importante más allá de la fiesta, que si está padre y muy bonito, pero lo realmente valioso es la decisión que están tomando de comprometerse”, señaló.

Además, Biby mencionó que su esposo Eduardo está muy emocionado por la noticia, aunque también muy sensible. “Está muy sensible, pero está muy feliz por ella y tenemos la oportunidad también de haber tratado a Nader en varias ocasiones y es un buen muchacho. Esperemos en Dios que (les vaya bien), pues es un matrimonio, es un mundo, pero los dos son dos seres de luz sin duda alguna”, afirmó.

Los famosos papás están involucrados en la organización de la boda, que se planea para 2025 aunque esto aún no está confirmado, y se ha mencionado que podría ser una boda charra.

Alejandra y Nader ya viven juntos en España / Instagram: @alecapetilloga

“Es uno de sus sueños de mi niña. Siempre lo tuvo en el radar eso y su felicidad es la mía. Ahora que me habla y me pide que yo la ayude a organizar algunas cosas con mucho gusto lo hago. Me habla diario, con la diferencia de hora me hace madrugar un poco, pero feliz y lo que yo le recomiendo todos los días es: suelta, relájate y disfrútalo porque es un momento único en tu vida”, contó el cantante.

Por su parte, Ale ya reaccionó a las lágrimas de su papá y a través de Instagram compartió un video de la entrevista diciendo: “No estoy llorando, se me metió algo al ojo”.

