Paul Stanley se encuentra cara a cara con Paola Durante en ‘Hoy’ ¡hubo una inesperada reacción!

A principios de junio, Mario Bezares fue invitado al programa ‘Hoy’ para hablar sobre su participación en ‘La casa de los famosos México’. Su presencia generó mucho revuelo, ya que allí trabaja Paul Stanley, hijo del fallecido Paco Stanley. Mario Bezares fue durante mucho tiempo el “patiño” de Paco en la televisión, lo que añadió un toque de tensión a su visita pues, en su momento, fue señalado como sospechoso en el caso del ataque que le quitó la vida al presentador. Esto fue ocurrió junto a Paola Durante, quien también fue señalada.

Contrario a lo que muchos esperaban, Mario Bezares y Paul Stanley no se encontraron en el set del matutino de Televisa ni en los pasillos, aunque Paul estuvo presente durante gran parte del programa. Esto llevó a especulaciones sobre si Paul Stanley habría evitado a Bezares deliberadamente.

Paul Stanley rompe el silencio sobre la visita de Mario Bezares a Hoy / Instagram: @mbezares / @paulstaleyd

Paola Durante revela el encuentro con Paul Stanley: ¿Qué le dijo?

Recientemente, tras la eliminación de Paola Durante de ‘La casa de los famosos México’, la modelo también asistió al programa Hoy para compartir su experiencia en el reality show. Muchos internautas se preguntaban si se repetiría la misma historia de evitación, pero esto no fue así.

Aunque no se les vio juntos en pantalla, Durante confirmó en el programa de Maxine Woodside que se encontró con Paul Stanley en Hoy.

“Paul me abrazó, me dio un abrazo como nunca me lo había dado y me dijo: ‘Estás mejor aquí afuera y vas a estar bien’. Yo no creo que Paul tenga nada contra nosotros”, reveló Paola Durante, desmintiendo cualquier rumor de tensión entre ellos.

Anteriormente, Paola Durante había intentado contactar a Paul Stanley sin éxito. Así lo reveló:

“Toda la vida he querido hablar con Paul porque es lo único que me falta. Le diría que yo no hice nada, que fue una injusticia… Yo no hice nada malo. Yo no mat3 a su papá, a mí me mat... a mi mamá porque sufrió mucho. Los dos vivimos una gran injusticia, los dos estábamos chavos. (Le diría) que ya no tenga ese rencor hacia mí. Yo lo admiro, lo quiero, no sé por qué siento algo por él.”, comentó en el canal de YouTube del ‘Burro’ Van Rankin.

CIUDAD DE MÉXICO, 10 DE JUNIO DE 2024, ENTREVISTA DE HORACIO VILLALOBOS A PAOLA DURANTE FOTOS: LILIANA CARPIO / Archivo TVNotas

Paola Durante y su pasado en prisión

Como lo decíamos, Paola Durante fue señalada como sospechosa en el caso del atentado que le quitó la vida a Paco Stanley.

Por esta razón, fue detenida por más de un año. No obstante, fue liberada por falta de pruebas en su contra. Ahora busca apoyar a mujeres presas en los reclusorios con charlas motivacionales que las inspiren a seguir adelante.

