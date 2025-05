Biby Gaytan habla de la boda de su hija, ¡asegura que ya viene la buena!

Hace algunas semanas, Ale Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, se casó con su ahora esposo, Nader Shoueiry, en Madrid, España. La joven modelo de 25 años compartió algunos momentos del festejo a través de redes sociales.

Las imágenes y videos muestran que tanto la feliz pareja como los invitados disfrutaron el evento y aunque sus padres no estuvieron de forma presencial, Ale comentó que sus papás le hicieron una llamada en ese día tan especial.

Por otro lado, sus hermanos Ana Paula y Lalo Capetillo, se dejaron ver felices de la vida. En Instagram, Ana Paula se dijo muy contenta por el matrimonio de su hermana: “No podría ser más feliz de que estas dos personas se encontraron”.

El esposo de Ale Capetillo es el libanés Nader Shoueiry, un empresario de 36 años. Estudió una licenciatura en Comercio y Finanzas en la Universidad de Concordia. Actualmente, trabaja como especialista y gerente de desarrollo de socios de base de datos en Amazon España.

Conoció a la modelo de 25 años en un bar en 2022. Tras convivir, se hicieron novios y el año pasado anunciaron su compromiso, casándose el 11 de abril por el civil. Hace algunos meses, Nader viajó a México para convivir con la familia de su entonces prometida.

Biby y Eduardo no pudieron asistir a la boda de su hija, pero si lo hicieron de manera virtual. Al respecto, Ale en una entrevista para un medio de circulación nacional, indicó que sus padres no pudieron estar en su matrimonio por compromisos de trabajo.

Esto último fue confirmado por la propia Biby, quien, en un reciente encuentro con la prensa, resaltó:

Biby Gaytán

“No quiero sonar pretenciosa, porque es lo último que quisiera. Todo lo que hago, me gusta hacerlo al 100%. Hasta que no me siento satisfecha, en paz, siento que no lo hice bien. El trabajo, para mí, es sagrado. Mi familia es sagrada, pero bueno, a veces las cosas no se dan como uno quisiera, en ciertos momentos”