¿Paty Cantú no pagó su vestido de boda? La diseñadora Paola Hinojos la acusa de ¡quedarse con ropa ajena!

Varias figuras del espectáculo han lucido y publicitado, a través de préstamos, las creaciones de la diseñadora Paola Hinojos: Lucero, Eugenio Derbez, Ela Valden y Ana Bárbara, entre muchos otros. Todo había resultado bien, pero siempre hay una primera vez para vivir una mala experiencia... De acuerdo con una fuente allegada a la marca Bernarda, cuya creadora es Hinojos, la cantante Paty Cantú es la primera celebridad que, en un abuso de confianza, se quedó con vestuarios y simplemente no volvió a darle la cara a la diseñadora.

¿Qué pasó entre la diseñadora Paola Hinojos y Paty Cantú?

“Hace unos meses, Paty Cantú le dijo a Paola: ‘Me gustó mucho tu ropa’ y ella le respondió: ‘Tengo 2 opciones para que la uses: Te la regalo y me haces mención cada vez que la uses, o me las compras, no me mencionas, y te doy un precio especial’. La cantante eligió la opción A, pero al usar las prendas no etiquetaba a la marca. A Paola le pareció de muy mal gusto su actitud”.

Nuestra fuente asegura que Hinojos, considerada una de las diseñadoras más destacadas de nuestro país en los últimos años, se mostró desconcertada con el comportamiento de la intérprete, quien se ha declarado fashionista, pues le gusta vestir de acuerdo con las tendencias de temporada. De hecho, Paola no ha vuelto a tener contacto con Cantú, pues recientemente ella comenzó a promover su propia línea de ropa a través de una marca (SOHO).

Paty acude a muchas alfombras rojas con vestuarios y joyería prestados, lo cual es común en la actualidad en el mundo de la farándula. “No es que los artistas sean codos, solo están muy consentidos y muy acostumbrados a usar la ropa y no pagar”, explica nuestro informante.

¿Por qué Paola Hinojos le habría prestado ropa a Paty Cantú?

En México existe un modelo de negocio llamado ‘Showbizz de PR’ (estrategia que utilizan los responsables de relaciones públicas —PR— de famosos para gestionar la imagen y reputación de una marca), en el que el diseñador deja sus colecciones para que las usen las celebridades. El trato no es directo, sino a través de un publirrelacionista).

Paola, con este modelo, ha vestido a muchas personalidades de televisión, cine, música y teatro nacionales. No obstante, ella nos cuenta que se ha alejado cada vez más de este esquema: “Estoy cambiando un poco el modelo, porque todo era a través de un PR que me decía: ‘Todo el mundo ha usado tu ropa’. A los 6 meses, la recogía con resultados puntuales, cada mes con información de quién se la puso y demás. Decidí sacar mis prendas, porque pasamos al mundo digital, las sesiones de fotos y el mundo editorial lo hacemos desde nuestra experiencia. Además, tener una conversación directa con la persona que vas a vestir es más enriquecedor que a través de otro”.

Así sucedió con la cantante colombiana Ela Taubert, ganadora del Grammy 2024 como artista revelación. “Me fui a Miami con mi equipo a vestirla, a tomarle las medidas. Es más divertido, más enriquecedor para nuestras clientas ver qué sucede, que mandarlo a un showroom donde la relación es muy fría. De pronto conocen la marca, pero no quién está detrás. Y es todo un equipo”.

La diseñadora nos contó cuáles son las condiciones para prestar sus prendas: “Es muy delicado este tema. Muchas veces nos regresaron prendas en muy mal estado. Ya no me gusta prestar como antes. Solo visto a alguien si realmente veo un beneficio, si hay un retorno en seguidores o en posicionamiento. Valoramos y damos por hecho qué vale la pena”.

Aunque la diseñadora no quiso hablar de la situación vivida con Paty Cantú, reconoció que ella siempre ha tenido resultados positivos con las figuras con las que ha trabajado. “Cuando alguien te dice: ‘Me gusta mucho’, quiere decir que sí se la vas a regalar. Hazlo sabiendo que no te va a etiquetar para no esperar algo que a lo mejor no sucede”.

Las prendas las presta en varias ocasiones. “Después de que ya se prestaron varias veces, hay ventas cada 2, 3, 4 meses con el 50 o 60% de descuento”.

Señala que hay famosos que suman mucho: “Te hacen un reel, te dan las gracias por el diseño, resaltan algún detalle de la prenda, hablan de la marca, invitan a que te sigan. Hay mucho agradecimiento y quieres volverles a prestar”. Sin embargo, así como hay talento muy amable, otro no lo es tanto. Esto les va indicando a los diseñadores con quien sí, con quien no y con quien nunca colaborar.

¿Paty Cantú habría ocupado ropa prestada de diseñador en su boda con Christian Vázquez?

Paty Cantú se casó hace unos días, y la duda es si los vestidos que portó fueron de un intercambio con alguna marca.



El pasado 29 de noviembre, la cantautora contrajo matrimonio con el actor Christian Vázquez, en Playa Patzcuarito, en Sayulita, Nayarit. La ceremonia se realizó a pie de playa, con una selecta lista de 250 inivitados.

Según Martha Figueroa, ya se habían casado por lo civil a principios de octubre. La ceremonia fue muy lujosa y los novios destacaron por sus atuendos.

Alejada de lo convencional, Paty usó un vestido de novia verde seda, y él un traje a juego. Ella sorprendió con otros 2 vestidos blancos, que se puso en otros momentos de su enlace.

¿Quién es Paola Hinojos?

Diseñadora mexicana y fundadora de las marcas Bernarda, Chingona by Bernarda y Arewá.

Estudió Imagen pública y actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

Inició su carrera en moda en 2017, en el Fashion Week Academy.

Su marca Bernarda debutó en el Mercedes-Benz Fashion Week México ese mismo año.

Es directora de Fashion Group International México (2025-2027).

Está comprometida con programas educativos y alianzas para fortalecer la industria de la moda en México.

En 2013 presentó Arewá, inspirada en su herencia chihuahuense.

Se caracteriza por líneas femeninas, poderosas y una gran habilidad en la estructura.

