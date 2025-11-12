Colaborador de Hoy se casa con ex de Pepillo Origel; ¿el periodista reaccionó? Así fue la boda de lujo

El dermatólogo de las estrellas y colaborador de “Hoy”, Javier Derma sorprendió al compartir en Instagram las primeras imágenes de su boda con Reinaldo Junior. Las imágenes mostraron a la pareja radiante, dejando claro que la celebración fue un evento íntimo, pero lleno de alegría y celebridades que acompañaron a los esposos. ¿Qué dijo Pepillo Origel?

¿Cuándo se comprometieron Javier Derma y Reinaldo Junior?

Javier Derma y Reinaldo Junior anunciaron su compromiso en enero de 2025, una noticia que sorprendió a muchos de sus seguidores debido a Reinaldo Junior anteriormente había sido presunto exnovio de Pepillo Origel.

El anuncio del compromiso estuvo acompañado de mensajes llenos de cariño y optimismo. Javier Derma escribió sobre la importancia de compartir la vida con alguien que nos haga felices y que inspire a caminar juntos hacia el futuro.

“Siempre creí, como diría Juan Gabriel, que yo no nací para amar… Pero llega el momento en el que el alma fluye y hay esa necesidad de ver a la otra persona feliz, de hacerla parte de tu vida y brotar el deseo y las ganas de caminar juntos”, escribió Javier Derma junto a las imágenes que anunciaban su compromiso.

Javier Derma, colaborador de Hoy se casa con Reinaldo Junior, ex de Pepillo / Redes sociales

¿Qué fue lo que dijo Pepillo del compromiso de su ex Reinaldo Junior con Javier Derma?

La boda llegó meses después de que Pepillo Origel hablara públicamente sobre el supuesto triángulo amoroso que lo involucraba con Reinaldo Junior y Javier Derma. En entrevista con el youtuber “Soy el Roger” MX, el conductor no ocultó su postura frente al compromiso de su presunto ex. “Primero que nada, a mí nadie me quita nada”, afirmó.

Pepillo Origel también lanzó una frase que generó polémica: “¿Tú crees que una gente tan fea me va a quitar a alguien?”.

Además, insinuó que Javier Derma recurría al dinero para mantener relaciones amorosas, mientras él asegura conquistar por su personalidad: “Él paga, yo no pago. A mí me quiere la gente porque soy encantador, pero yo no soy de los que pagan”, dijo entre risas.

¿Cómo fue la boda de Javier Derma y Reinaldo Junior y quiénes fueron invitados?

La boda se celebró en una recepción privada, marcada por la elegancia. Javier Derma, colaborador de “Hoy” y Reinaldo Junior optaron por mantener el evento cerrado, aunque permitieron a sus seguidores disfrutar de algunos detalles a través de las fotografías compartidas en Instagram.

Javier Derma, colaborador de Hoy se casa con Reinaldo Junior, ex de Pepillo / Redes sociales

Entre los invitados se encontraban reconocidas figuras del espectáculo como Karime Pindter, Cassandra Sánchez-Navarro, Alexis Ayala, Paul Stanley, Shanik Berman, Verónica del Castillo, Maryfer Centeno y Vanessa Claudio.

Javier Derma, colaborador de Hoy se casa con Reinaldo Junior, ex de Pepillo / Redes sociales

¿Quién es Javier Derma, colaborador de Hoy que se casó con ex de Pepillo Origel?

Javier Derma, cuyo nombre real es Dr. Javier Ruiz Ávila, es un reconocido dermatólogo mexicano especializado en dermato-oncología y cosmética.

Se ha convertido en una figura influyente en redes sociales gracias a su enfoque educativo sobre el cuidado de la piel, ofreciendo consejos prácticos y basados en evidencia para mantener una piel saludable.

En plataformas digitales, Javier Derma tiene muchos seguidores. Su canal de YouTube cuenta con más de 112 mil suscriptores, donde comparte contenido sobre acné, manchas, microbiota cutánea y prevención del cáncer de piel.

Además, en TikTok suma más de 2 millones de seguidores y 37 millones de likes, posicionándose como uno de los dermatólogos más populares de la plataforma.

Al momento, Pepillo Origel no se ha pronunciado a la boda de Javier Derma y Reinaldo Junior. ¿Será que se pronuncia?

