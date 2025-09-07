Colaborador de Hoy abre su restaurante y comparte su nueva faceta empresarial

El comediante Hugo Alcántara, ‘el indio Brayan’, incursiona en el mundo empresarial al ser socio de un restaurante llamado Hacienda Real, donde sirve comida tradicional mexicana de diferentes estados del país. “En este momento de mi vida ya la pienso más en invertir y emprender cosas nuevas que generen otros ingresos, aparte de la actuación”.

El Indio Brayan habla sobre su nuevo restaurante / Luis Pérez

¿Por qué el Indio Brayan puso un restaurante?

El actor recibió la invitación de un amigo para asociarse: “No fue tanto una idea de tener un restaurante, porque solo soy socio de un amigo que ya tenía este lugar. Me planteó entrarle al negocio. Cada vez que teníamos una reunión la hacíamos aquí. En este restaurante hice el baby shower de mi bebé”.

Aprovechó la oportunidad para ingresar al mundo gastronómico: “Nos arreglamos y le entre. La pasamos muy bien”.

El comediante recordó que desde joven tuvo relación con la cocina: “Obviamente la necesidad hacía que cocinara. Aparte, de joven, durante muchos años trabajé como mesero y ayudante de cocina. Fui encargado de un comedor industrial. Entonces siempre me ha gustado esta cuestión”.

Para él, este restaurante es un proyecto que ya está bien organizado, por ello prefiere no meterse a la cocina: “Pocas veces entro. Siento que si lo hago, estorbaría más, aunque la tinga de pollo me sale buena. Prefiero hacer las relaciones públicas, compartir con los comensales, darme una vuelta por las mesas y estar temprano los domingos para tomarme las fotos y ver cómo los atienden”.

el Indio BrayanEl Indio Brayan habla sobre su nuevo restaurante de comida Mexicana / Luis Pérez

¿Que tipo de comida hay en el restaurante de el Indio Brayan?

Hacienda Real ofrece un amplio menú de comida tradicional mexicana: “Tenemos platillos para todos los gustos, desde cocina veracruzana hasta oaxaqueña y yucateca. Entre semana tenemos buffet. Contamos con nuestra propia bebida, llamada Caperuza. Se prepara con un mezcalito y jugo de betabel. Hecha con mucho amor”.

Por otro lado, el comediante compartió que en algunos momentos de su vida ha pasado dificultades económicas: “No vengo de una familia de buena posición. Es complicado. La pandemia a muchos nos zarandeó. Yo estaba pagando el crédito de un departamento, estaba remodelando y había metido mis ahorros. Sobreviví algunos meses”.

Sin embargo, aseguró que fue muy bendecido en pandemia, pues no le faltó trabajo:

“Di algunos shows en línea, (hice) algunos videos corporativos y comencé a hacer teatro con la obra Cuarentenorio Cómico, con Alex Gou. Gracias a Dios, no me faltó chamba en esa crisis”.

El actor confesó que sí le gustaría tener su propio negocio:

“Por supuesto. Me gustaría hacer algo chico, porque veo todo lo que conlleva un lugar grande. Pienso en poner algunas cositas más pequeñas. Ya se los platicaré próximamente. Por lo pronto, ahorita estoy concentrada con mi empresa de Indio Brayan. Mis changarros son la televisión y el teatro, y terminé mi participación en radio”.

En este negocio se encarga de las relaciones públicas / Luis Pérez

¿Quién es el Indio Brayan?

Ha participado en teatro y programas de comedia.



Trabajó muchos años en teatro y estuvo en varias obras infantiles. Fue asistente de dirección y director de puesta en escena.

Entró a la comedia con el personaje del ‘indio Brayan’, con el que tiene su propio show, stand up y participaciones en programas de televisión.

Inició en la televisión en el programa Fiesta Mexicana. También participó en El privilegio de mandar y La parodia.

Trabajó en El Tenorio Cómico y en la serie El Junior: El Mirrey de los Capos.

Estuvo en un capítulo de Vecinos, así como en Tal para cual y El Sacristán.

Tiene un espacio para hacer shows / Luis Pérez

