Debanhi Escobar alertó sobre “vatos enfermos” antes de su muerte ¡filtran audio!

El caso de Debanhi Escobar continúa estremeciendo a México y ahora un nuevo elemento reabre las heridas: el último audio que habría enviado la joven de 18 años antes de ser asesinada en abril de 2022. En el mensaje de voz, Debanhi advirtió a un amigo sobre lo que ocurría en la fiesta donde estuvo aquella noche. Este registro coincide con las versiones sobre la violencia que enfrentó momentos antes de desaparecer.

¿Cuándo murió Debanhi Escobar y por qué existen dudas sobre su causa de muerte?

Debanhi Escobar fue asesinada en abril de 2022, tras asistir a una fiesta con sus amigas Sarahí e Ivonne. La joven fue abandonada por ellas y nunca dieron una versión clara a su familia. Las autoridades de Nuevo León iniciaron un operativo de búsqueda, pero su cuerpo fue hallado 13 días después en una cisterna del motel Nueva Castilla, un lugar que ya había sido inspeccionado.

La versión oficial de Nuevo León indica que murió por una contusión cerebral, mientras que peritos de la Ciudad de México aseguran que fue asfixiada. Esta contradicción es solo una de las muchas inconsistencias que han marcado el caso.

Además, las amigas que la acompañaban esa noche nunca fueron investigadas a fondo, lo que ha generado sospechas y frustración entre los padres de Debanhi Escobar.

Ahora un nuevo audio se roba la atención. La filtración del audio llegó justo en medio del estreno del documental de HBO Max “Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?”, que expone las múltiples irregularidades en la investigación y la lucha incansable de sus padres, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa. El impacto ha sido tan grande que incluso ellos denunciaron haber recibido nuevas amenazas por no callar y seguir presionando para que el caso sea reconocido como feminicidio.

¿Qué reveló el último audio filtrado de Debanhi Escobar según el documental de HBO?

En redes sociales circuló el supuesto último audio que Debanhi Escobar envió a un amigo la madrugada de su desaparición. La estudiante de Derecho habría relatado lo que estaba viviendo en la fiesta a la que asistió junto a sus amigas Sarahí e Ivonne. El mensaje es contundente y muestra el miedo que sentía:

“No te quiero meter miedo ni nada pero te estoy diciendo las cosas como están pasando, sabes, ya se está volviendo esto un pedote de vatos enfermos que se quieren desquitar con las mujeres”, dijo Debanhi.

Ese mismo amigo reveló que apenas llevaba poco tiempo conociéndola y que solían platicar de madrugada, mientras él jugaba videojuegos: “sentí feo y mi familia también… éramos de la edad”, contó con tristeza. El audio reforzó la indignación pública, pues confirma que la joven estaba en peligro y que su contexto esa noche fue mucho más violento de lo que inicialmente se difundió.

Aquí el último audio de Debanhi Escobar:

¿Por qué el papá de Debanhi Escobar denuncia amenazas tras el estreno en HBO Max?

Tras el estreno del primer capítulo, Mario Escobar reveló A TVNotas que ha recibido amenazas por parte de personas que no quieren que se sepa la verdad. “Me dicen que me calle, que ya no siga con esto, que lo deje por la paz, pero nunca va a pasar eso. El miedo lo perdimos cuando nos entregaron a nuestra hija muerta”, declaró a TVNotas.

El padre de Debanhi asegura que quienes están detrás del crimen son “muy poderosos” y que muchas personas no quieren declarar por miedo. “Sí tengo la noción de quién fue, pero la gente no quiere hablar. Es entendible, los amenazan”, dijo.

También aclaró que el proyecto no tiene fines económicos: “Nunca hemos buscado el dinero. Se nos han acercado otras productoras y televisoras ofreciendo dinero a cambio de mostrar lo que sucedió con mi hija, pero nosotros buscamos justicia y verdad”.