Fer de la Mora sí tuvo un romance con Salvador Zerboni, revela Fer Lozada, ¿Confirma infidelidad a Potro?

A finales de 2025, Luis ‘Potro’ Caballero y Fernanda de la Mora anunciaron su separación tras poco más de dos años juntos y un hijo en común. A través de redes sociales, lanzaron un comunicado dando a conocer la noticia y asegurando que todo había sido “de común acuerdo”.

Pese a esto, se empezó a sospechar que ella le había sido infiel. La especulación se reforzó después de que una fuente contara para TVNotas que la relación terminó después de que Luis descubriera que lo estaban engañando con Salvador Zerboni.

El tema vuelve a ponerse sobre la mesa tras las recientes declaraciones de Fernando Lozada, quien actualmente está en ‘La granja VIP 2026’. Te contamos qué dijo.

Lee: ‘La granja VIP 2026’: Fer Lozada e Ivonne Montero protagonizan fuerte pelea: “No me condiciones” VIDEO

Fer de la Mora es la expareja de Luis ‘Potro’ Caballero / Redes sociales

¿Por qué Fer de la Mora y Luis ‘Potro’ Caballero terminaron?

Semanas antes de que la ruptura se hiciera oficial, ya se sospechaba que Fer de la Mora y Luis ‘Potro’ Caballero estaban separados o, al menos, en medio de una fuerte crisis. Por ello, no fue tan sorpresivo cuando anunciaron que ya no estaban juntos.

No dieron los motivos, pero aseguraron que tendrían una relación cordial por el bien de su pequeña. La noticia causó mucha especulación en redes sociales. En aquel entonces, una fuente reveló a TVNotas, sobre la presunta infidelidad de la influencer al exintegrante de Acapulco Shore.

“La separación es una mezcla de situaciones acumuladas. Cuando en 2023 Fernanda de la Mora estuvo en el reality Reto 4 elementos, coincidió con el actor Salvador Zerboni, quien no la toleraba y buscó sacarla de la competencia, pero ella estaba obsesionada con él. Zerboni era hasta patán con ella, pero Fernanda no quitaba el dedo del renglón y tuvieron sus quereres”, expresó.

Supuestamente, De la Mora hasta habría perdido un hijo de Zerboni: “Ese mismo año estuvieron de nueva cuenta juntos en Los 50 de Telemundo y en un momento de ira, Zerboni confesó a varios integrantes de ese grupo que habían tenido sus amoríos y que Fernanda supuestamente se había embarazado de él”, indicó.

La fuente reveló que, además de la presunta infidelidad, la relación entre los influencers terminó por una serie de problemas. Uno de los más fuertes fue la supuesta violencia que ‘Potro’ ejercía en contra de su ex.

No te pierdas: Conductor de ‘Al extremo’ ¡se separa! Rompe el silencio sobre rumores de tener una amante

Aseguran que Fer de la Mora y Salvador Zerboni fueron novios / Redes sociales

Fernando Lozada habla sobre la presunta infidelidad de la ex de Luis ‘Potro’ Caballero

En una conversación sincera con algunos participantes de ‘La granja VIP 2026’, Fernando Lozada habló sobre Fer de la Mora, expareja de Luis ‘Potro’ Caballero. Comenzó aclarando que ellos nunca anduvieron como tal. Indicó que, en su momento, sí salieron, pero se alejó de ella tras enterarse de que era menor de edad. En aquel entonces, él tenía 20.

En medio de sus declaraciones, Lozada dijo que De la Mora sí tuvo sus “quereres” con Salvador Zerboni. No dio más detalles del asunto, pero sus palabras fueron más que suficientes para desatar la polémica en redes sociales.

Fer Lozada “Yo nunca hice nada con Fer de la Mora. Nunca dije nada cuando me preguntaban, pero que quede bien claro (no pasó nada). Nos hablamos; nos llevamos bien. Con Zerboni sí tuvo algo, según yo, antes. Allí sí había un roce más, pues sí había historia, pero conmigo no. Yo conocí a Fer de la Mora cuando ella tenía 16 años y yo creo que tenía 21, en el gimnasio. Salí con ella, pero, cuando me enteré de su edad, pues ¿qué crees que hice? Pues bomba de humo… Nunca volví a invitarla a salir”.

Esta información no ha sido confirmada ni desmentida por Zerboni ni De la Mora. En tanto que, mediante redes sociales, se dice que estas declaraciones fueron la prueba fehaciente de que Fer de la Mora sí le habría sido infiel a Luis ‘Potro’.

¿Qué dijo Luis ‘Potro’ Caballero sobre la presunta infidelidad de su expareja?

En entrevista para TVNotas, Luis ‘Potro’ Caballero dijo hace algunos meses que su separación no se debió a una infidelidad. Indicó que la ruptura con Fer de la Mora se dio por diferencias entre ellos y que trataban de mantener una buena relación por su hijo.

“Fue consensuada. Se tomó desde la inteligencia… No hay peleas ni desacuerdos. La verdad es que, cuando las cosas no están bien, hay veces que hasta estar separados es la mejor opción. Siento que estamos funcionando mejor ahorita”, declaró.

Igualmente, aseguró en ese momento que estaba soltero. Según sus palabras, no tenía ni tiempo para pensar en reencontrar el amor.

Mira: Desgracia en ‘La isla'; Fernando Lozada dice que murió una persona en el reality: “Me sentía horrible”