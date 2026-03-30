‘Potro’ Caballero rompe el silencio, luego de la supuesta infidelidad de la madre de su hijo, ¿pleitos?

Después de una mediática ruptura de la madre de su hijo, Fernanda de la Mora, el exparticipante de realities, cantante y actor Luis ‘Potro’ Caballero nos comparte que sí está cumpliendo con sus responsabilidades como padre y, al mismo tiempo, cumple un sueño al formar parte de la obra de teatro El fantasma de la ópera.

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Luis ‘Potro’ Caballero y su exesposa / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué dijo Potro sobre su separación de Fernanda de la Mora?

Respecto a su separación con Fernanda de la Mora, ‘Potro’ reiteró que fue tomada desde la madurez y el diálogo: “Fue consensuada. Se tomó desde la inteligencia… No hay peleas ni desacuerdos. La verdad es que, cuando las cosas no están bien, hay veces que hasta estar separados es la mejor opción. Siento que estamos funcionando mejor ahorita. Ni siquiera hubo un matrimonio, no nos casamos, vivíamos en pecado (risas). Algo que siempre nos va a unir es nuestro hijo. No puede haber una rencilla, diferencias ni pleitos con la persona con la que procreaste a lo que más quieres”.

Reveló que siguen conviviendo como familia: “Todo ha sido muy bonito y seguimos conviviendo como una familia, pero ya cada quien en su propia casa. Todo por el bienestar de nuestro hijo. Estoy al pendiente de mi familia porque, quiera o no, es la mamá de mi hijo, y siempre voy a tener que sacar y dar la cara por ellos”.

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Luis ‘Potro’ Caballero y Fer de la Mora / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Potro Caballero ya comenzó una nueva relación tras su ruptura?

Por ahora, el actor Potro Caballero dice que no tiene interés en iniciar una nueva relación, a pesar de que se dijo que estaba saliendo con una compañera de la obra de teatro. “No tengo ni tiempo de estar pensando con quién voy a estar. La verdad, no me interesa. Estoy comprometido con mi carrera. No me cierro a absolutamente nada”.

‘Potro’ responde a los comentarios que surgieron en redes por una opinión que dio en el pódcast El complot, donde afirmaba: “Quiero estar en paz, fueron muchos años de estar en pareja, de estar con mi hijo… También quiero dedicarme a divertirme y tener un segundo airecillo”. Así se defiende. “Creo que todo se sacó de contexto. Sacan un clip donde solamente toman 30 segundos de una entrevista que duró 60 minutos y lo utilizan para monetizar o generar visualizaciones, en una historia que no tiene absolutamente nada que ver. Yo amo a mi hijo, amo a mi familia. Mientras nosotros sepamos la verdad, lo que digan los demás viene guango”.

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Tras su ruptura, Potro Caballero habla de darse un espacio personal. / Foto: Redes sociales

¿Cómo ha sido la participación de Potro Caballero en El fantasma de la ópera?

Sobre El fantasma de la ópera dijo que está feliz de que este musical vaya ya por las 200 representaciones. “Estamos muy contentos con el resultado… La gente sale feliz”. Además, combina el teatro con su trabajo en el matutino Vivalavi.

“Me encanta lo que hago. Es algo que me permite desconectarme un poco de la realidad y estar con mi familia, con mi hijo”. Potro Caballero

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