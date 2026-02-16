Hijo de Memo del Bosque lo recuerda en su cumpleaños 65 con emotivo mensaje ¿Qué fue lo que dijo?

El nombre de Memo del Bosque volvió a convertirse en tendencia este 15 de febrero, fecha en la que habría celebrado su cumpleaños número 65. A casi un año de su muerte, su familia lo recordó públicamente con mensajes y fotografías que rápidamente generaron reacciones entre seguidores y figuras del medio artístico.

Memo del Bosque y Vica Andrade / Redes sociales

¿Qué mensaje le dedicó el hijo de Memo del Bosque en su cumpleaños 65?

Uno de los mensajes más comentados fue el de Luca del Bosque, hijo mayor del productor. A través de su cuenta pública de Instagram, compartió una fotografía en la que aparece junto a su padre. En la imagen, ambos posan con una ligera sonrisa mientras Luca sostiene una cámara, un detalle que seguidores interpretaron como reflejo de la influencia que Memo tuvo en su vida profesional y personal.

El joven acompañó la publicación con un mensaje breve y directo:

“Feliz Cumpleaños Papa. Te amamos eternamente 15/02 @memodelbosquetv” Luca del Bosque

La publicación se difundió rápidamente y generó múltiples reacciones de usuarios que enviaron muestras de apoyo a la familia.

¿Qué publicó Vica Andrade para recordar a Memo del Bosque?

Por su parte, Vica Andrade utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un mensaje acompañado de un reel con fotografías y videos del productor en distintas etapas de su vida: en foros de televisión, en entrevistas, con amigos y junto a su familia.

En el texto que acompañó la publicación, escribió:

“Feliz cumpleaños al cielo mi amor!!!! Tu vida, tu amor y tu historia siguen aquí, tu legado, tu ser extraordinario permanece en quienes te conocimos de verdad!! Gracias por todo, gracias por tanto, lo mejor es que sé que algún día estaremos juntos de nuevo!!!! Te amamos papi!!!”. Vica Andrade

El mensaje fue acompañado de múltiples comentarios de seguidores y personalidades del espectáculo que se sumaron a la conmemoración. Entre los comentarios se leyeron mensajes como:



“No te olvidamos, Memo”,

“Mi amigo querido, cómo lo extraño”,

“Abrazos hasta el cielo querido Memo” y

“Siempre en nuestros corazones”.

Post de Vica Andrade / Captura de pantalla

¿Cuándo y de qué murió Memo del Bosque?

Memo del Bosque murió el 7 de abril de 2025 a los 64 años de edad. Durante años enfrentó una batalla contra el cáncer, situación que él mismo y su familia compartieron en distintos momentos a través de redes sociales y entrevistas.

A lo largo de su trayectoria, estuvo vinculado a importantes proyectos televisivos y fue una figura clave en la consolidación de contenidos juveniles en México, especialmente durante su etapa al frente de Telehit. Su trabajo lo posicionó como uno de los productores más reconocidos dentro del entretenimiento nacional.

Tras su fallecimiento, diversas figuras del medio artístico expresaron públicamente sus condolencias y reconocieron su trayectoria profesional. Desde entonces, su familia ha compartido en fechas especiales recuerdos, fotografías y mensajes que mantienen viva su memoria entre sus seguidores.

