Tras cumpleaños de Christian Nodal, redes revelan cuánto costó el caballo que Ángela Aguilar le regaló

La celebración por el cumpleaños número 27 de Christian Nodal no pasó desapercibida. El festejo, realizado en Zacatecas, reunió a la familia Aguilar y a un círculo cercano de amistades en un evento que se extendió por varias horas y que dejó diversas imágenes virales en redes sociales. Una de ellas fue la llegada de Ángela Aguilar montada a caballo al rancho El Soyate, como parte de la sorpresa para el cantante.

Los Aguilar y Christian Nodal en el cumpleaños del cantante. / Foto: Redes sociales

¿Cómo es el caballo que Ángela Aguilar le regaló a Christian Nodal?

La propia Ángela Aguilar confirmó la autoría del obsequio a Christian Nodal, al responder a una usuaria en TikTok: “Le regalé su primer caballo”. El momento se dio durante la primera noche del llamado “Nodal Fest” y fue captado en video mientras el cantante reaccionaba con sorpresa ante el regalo.

En las imágenes difundidas se aprecia un caballo de capa retinta o castaño oscuro, con musculatura definida, cuello robusto y extremidades fuertes. Estas características físicas suelen asociarse con ejemplares utilizados para charrería o monta vaquera, disciplinas tradicionales en diversas regiones del país.

El animal presenta marcas blancas en las patas, un rasgo común en caballos destinados a exhibición o trabajo ecuestre. Además, porta una montura charra de cuero oscuro, con estribos metálicos grabados en tonos dorados y una pechera ornamental, elementos propios de la talabartería tradicional mexicana. Este tipo de equipamiento suele acompañar a caballos bien cuidados y con cierto nivel de entrenamiento previo.

Por su apariencia general, el ejemplar no muestra rasgos de potro ni señales visibles de vejez. De acuerdo con referencias del sector, podría ubicarse en un rango de edad aproximado entre los 7 y 12 años, considerada la “edad de oro” en el mercado ecuestre: animales maduros, con fuerza, resistencia y experiencia para la monta.

Christian Nodal y su primer caballo / Capturas de pantalla

¿Cuánto cuesta un caballo con las características del caballo de Christian Nodal en México?

El precio de un caballo similar al que Ángela Aguilar le regaló a Christian Nodal, en México varía de manera significativa según factores como raza, registro, procedencia, nivel de entrenamiento, edad y estado físico. No existe un costo único, pero sí rangos orientativos basados en el mercado vigente.

En el caso de un caballo cruzado o de media sangre, sin registro oficial, los precios suelen oscilar entre los 35,000 y 65,000 pesos. Estos ejemplares suelen ser mansos y aptos para paseo o trabajo ligero, y su valor se centra principalmente en el temperamento y la condición física.

Si se trata de un caballo Cuarto de Milla o Azteca con registro, los precios pueden ir de los 85,000 a los 180,000 pesos. El pedigrí, la conformación y el color influyen de manera directa en el costo. En México, los caballos de capa oscura suelen ser más cotizados dentro de este segmento.

Para ejemplares con entrenamiento avanzado en rienda charra o alta escuela, los precios pueden elevarse considerablemente. En estos casos, el rango va de los 150,000 pesos hasta más de 350,000 pesos, especialmente cuando el animal está preparado para exhibiciones o competencias.

El caballo regalado a Christian Nodal, por las características observadas en video y fotografías, podría ubicarse dentro de alguno de estos rangos, aunque no hay información pública que confirme su raza, registro o nivel exacto de entrenamiento.

¿Dónde se podría encontrar un caballo como el que Ángela Aguilar le regaló a Christian Nodal?

En subastas especializadas realizadas en estados como Jalisco o Nuevo León, algunos ejemplares con registro destacado, linaje reconocido y entrenamiento especializado han llegado a superar los 500,000 pesos. Sin embargo, no existe confirmación de que el caballo obsequiado a Christian Nodal pertenezca a este segmento de alto valor.

Factores como la procedencia del criadero, la documentación oficial, los logros en competencias o el entrenamiento certificado son determinantes para alcanzar cifras superiores a las seis cifras altas. En ausencia de estos datos, cualquier estimación más allá de los rangos generales permanece en el terreno de la especulación.

Lo que sí se puede afirmar es que, dentro del mercado mexicano, un caballo con buena condición física, edad óptima y equipamiento charro completo difícilmente se considera de bajo costo. La montura y los accesorios por sí solos pueden representar una inversión adicional significativa, dependiendo de los materiales y el trabajo artesanal.

Durante los festejos, Ángela Aguilar declaró a Ventaneando: “Estamos contentos, felices de la vida, celebrando sus 27 con mis papás y con amigos muy cercanos”. La celebración incluyó música, convivencia familiar y diversos regalos, entre ellos el caballo, que destacó por su carga simbólica y cultural.

