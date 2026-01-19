¿Luis ‘Potro’ Caballero a la cárcel? Activista lo demanda por difamación y ¡pone en riesgo su libertad!

Como dice el dicho: El pez por la boca muere, y Luis ‘Potro’ Caballero, por hablar lo que no debía durante su estancia en La casa de los famosos México 2024, se metió en un fuerte problema legal. El activista Arturo Islas lo demandó por daño moral, lo que pone en juego su libertad.

Una persona allegada a ‘Potro’ Caballero nos cuenta que, al parecer, fue una aventura amorosa lo que lo llevó a cometer este error, que podría costarle la cárcel o el pago de 4 millones de pesos.

¿Por qué Luis ‘Potro’ Caballero está en riesgo de ir a prisión?

Cuando ‘Potro’ estaba en la segunda temporada de La casa de los famosos México, él estaba en pareja con Fernanda de la Mora y decía que estaba muy enamorado de su mujer. Nuestra fuente señala:

“Él siempre ha sido un ojo alegre y, la neta, la fidelidad no es lo suyo. Una de sus aventuras fue con la activista de animales Yael Ruiz, quien tiene grandes diferencias con Arturo Islas. Y, pues, creo que el ‘Potro’ le compró toda la historia de que Arturo es de lo peor” Fuente a TVNotas

Nos dicen que en abril el ‘Potro’ invitó a Yael a su pódcast, donde ella contó muchas cosas negativas de Arturo: “Yo no sé si ‘Potro’ tuvo mucho rating con ese programa y quiso hacer esto más grande, para hacerse como el héroe, o pensó que eso aseguraría su estancia en La casa de los famosos México, porque se dejó ir fuerte y dijo una serie de acusaciones muy serias”.

Debido a estas declaraciones, Arturo lo denunció por daño moral. “No entiendo por qué Luis se dejó embaucar por esta chava, porque, además, Yael se clavó, y cuando ‘Potro’ quiso zafarse, ella lo amenazó con: ‘Le voy a confesar todo a Fernanda’. Obvio no lo hizo, pero ahora él está en un gran lío. Creo que el proceso legal aún va para largo.”

¿Existe demanda en contra de Luis ‘Potro’ Caballero?

El abogado penalista de Arturo Islas, Erick Rauda, nos confirma que Luis ‘Potro’ Caballero sí tiene una demanda en su contra.

“A partir de ahí, se generaron diversos daños a Arturo, quien tiene marcas que lo patrocinan y le dijeron que no querían estar relacionados con alguien con conceptos de tráfico. Tenía una marca especial que le canceló una producción. Ahí está el daño moral. Son 4 millones de pesos lo que reclamamos a ‘Potro’”, mencionó.

“Se metió la demanda contra ‘Potro’ porque lo dijo en televisión abierta y subieron cápsulas a redes sociales. Potro’ es una figura pública y debería cuidar estas cosas”, indicó.

“Arturo Islas y ‘Potro’ ya tuvieron una audiencia. ‘Potro’ manifestó que no fueron sus palabras, que él no lo dijo, que se lo dijeron, que él habló en voz de una tercera persona, pero el video no miente. Además, hay una denuncia por falsedad en declaraciones porque ante el juez, dijo que él no lo comentó, pero ahí están los videos. Hace un año se inició el procedimiento por daño moral, y hace unos meses, por la falsedad. Está en un problema importante”. Abogado de Arturo Islas

“En el civil tendrá que pagar más de 4 millones, porque se va actualizando y el delito de falsedad en declaración tiene una penalidad mínima de 2 años de prisión, si no cumple o se presenta”. Resaltó.

Arturo Islas “Calculo que para la resolución serán 6 meses más, en el civil y en lo penal. En lo penal se le volverá a llamar a audiencia”.

“Yael ya está denunciada también. Debe estar alejada de Arturo, no hablar de él ni mencionarlo en sus redes sociales. Estas medidas las violó hace unos días. Habrá consecuencias legales debido a este incumplimiento”, puntualizó.

¿Qué dijo Luis ‘Potro’ Caballero sobre el activista Arturo Islas?

“Vende a los animales como piel. Es tráfico de animales exóticos. En el pódcast, esta chava (Yael) me va a contar todo su desmadre. Yo seguía a este ‘buey’. Yo creía en este ‘buey’, mucha gente del medio artístico me dijo: ‘Qué bueno que lo sacas, porque este ‘buey’ es así, y levantaste la voz”, dijo Luis ‘Potro’ Caballero.

Y agregó: “Es un vende humo, un ‘engañabobos’. A esta vieja (Yael) la han amenazado de muerte. Está metido con gente de mucha lana, ‘turbios’, no te puedo decir de dónde viene la lana, pero sí que están lucrando con animales”.

¿Quién es Yael Ruíz, la influencer involucrada en la demanda contra Luis ‘Potro’ Caballero?

Es una influencer y activista que comparte contenido en sus redes sociales.

Se centra en el rescate de animales en condiciones precarias. Fue amiga de Elena Larrea (dueña de ‘Cuacolandia’, un santuario de caballos, fallecida en 2024).

Cuenta con más de 400 mil seguidores en TikTok.

¿Quién es Arturo Islas, influencer que está demandando a Luis ‘Potro’ Caballero?

Arturo Islas Allende es conocido por su labor como activista ambiental.

Antes de enforcarse de lleno en el activismo, comenzó en el mundo del entretenimiento.

Estudió actuación y participó en proyectos televisivos.

Fue conductor de Indomable x naturaleza , en TV Azteca, que lo catapultó a la fama.

, en TV Azteca, que lo catapultó a la fama. Se convirtió en uno de los influencers más importantes, con videos virales denunciando maltrato animal y ecocidios.

Ha realizado campañas de alto impacto, para salvar especies como la vaquita marina y denuncias por contaminación con plásticos y rescate animal.

Ha participado en la producción de cine, en documentales con enfoque educativo y de conservación.

Imparte conferencias y emprendimiento social, recorriendo foros y universidades empresariales, con charlas sobre el respeto a la vida animal.

Posee el récord Guinness por haber organizado la lección de conservación ambiental más grande del mundo en un solo lugar.

¿Quién es Erick Rauda, abogado que representa a Arturo Islas?

Licenciado en Derecho por el Centro Universitario México, División de Estudios Superiores. Cuenta con una maestría en Derecho Procesal Penal en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal y un doctorado en Derecho Penal otorgado por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.

en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal y un doctorado en Derecho Penal otorgado por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Tiene más de 25 años litigando.

Brinda servicios de consultoría especializada en dependencias gubernamentales y privadas.

Está capacitado en temas del Sistema de Justicia Penal, e imparte cursos y talleres dirigidos a servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF), en los Tribunales Superiores de Justicia y en la antigua Procuraduría General de la República (PGR).

Es autor de libros: El ABC de las Audiencias Orales en Materia Penal y Audiencia Inicial conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.

y Ha llevado casos de famosos como MaryFer Centeno contra Mr. Doctor, el caso de ‘Fofo’ Márquez, Paola Durante por el asesinato de Paco Stanley y actualmente representa a Christian Nodal.

¿Por qué Luis ‘Potro’ Caballero y Fernanda de la Mora se separaron?

Esto dijo nuestra fuente en la edición 1506:

“La separación entre ‘Potro’ y Fernanda reality Reto 4 elementos , coincidió con el actor Salvador Zerboni y tuvieron sus ‘queveres’”.

, coincidió con el actor Salvador Zerboni y tuvieron sus ‘queveres’”. “Ese mismo año estuvieron de nueva cuenta en el reality Los 50 de Telemundo , y en un momento de ira, Zerboni confesó a varios integrantes que habían tenido sus amoríos y que Fernanda, supuestamente, se había embarazado de él. No se supo qué pasó con el producto. Nadie más tocó el tema”.

, y en un momento de ira, Zerboni confesó a varios integrantes que habían tenido sus amoríos y que Fernanda, supuestamente, se había embarazado de él. No se supo qué pasó con el producto. Nadie más tocó el tema”. “Ella ya andaba con ‘Potro’ y aceptó que anduvo con los 2 al mismo tiempo”.

“Ella lo cachó en mentiras. Él (‘Potro’), siempre se mostraba como un hombre de mucho dinero y no es así. Fernanda se enteró de que él está en bancarrota, y lo poco que ha ganado se lo ha gastado en ropa y en restaurantes. Él le confesó que pronto enfrentará una fuerte demanda por parte de otra figura pública”.

