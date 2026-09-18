David Zepeda reaparece y reacciona a las polémicas declaraciones de Pedro Sola sobre su orientación sexual: FOTO

Hace algunas horas David Zepeda hizo una breve aparición en sus redes sociales después de los dichos de Pedro Sola en ‘La granja VIP’, ¿qué dijo? ¡Aquí te lo contamos!

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David Zepeda encendió nuevamente las redes sociales con provocadora selfie. / Foto: Instagram/@davidzepeda.

¿Qué Pedro Sola de David Zepeda en ‘La granja VIP’ que desató polémica?

Hace unos días, Pedro Sola se volvió viral en las redes sociales tras las fuertes declaraciones que hizo sobre David Zepeda en ‘La granja VIP’. En medio de una charla con Kunno, el conductor de ‘Ventaneando’ no solo destacó que el galán de telenovelas es un “tipazo”, sino que habría dado a entender que le gustan los hombres.

“Él trabajó en Azteca, tipazo... Y también es gay, porque él anduvo, hubo un hombre ahí, un periodista” . Pedro Sola

Lo anterior no pasó desapercibido entre usuarios. La mayoría recordó los rumores sobre la relación presuntamente entre David Zepeda y el fallecido Daniel Urquiza. Así como otros defendieron al actor y destacaron que las palabras del conductor de ‘Ventaneando’ solo lo habría dicho para “desatar polémica”.

Pedrito Sola menciona que David Zepeda es Gay. #LaGranjaVIPMx pic.twitter.com/p1lTvOOj1H — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 16, 2026

¿Cómo reaccionó David Zepeda tras las declaraciones de Pedro Sola en La granja VIP?

Luego de que las declaraciones de Pedrito Sola desataran miles de reacciones, David Zepeda reapareció en redes sociales. A través de su cuenta oficial de Instagram, el famosos publicó una selfie.

En la fotografía se ve a Zepeda sentado, luciendo un outfit de colores neutros y unos lentes negros. Fiel a su estilo, el actor se ve bastante coqueto con una ligera sonrisa en los labios.

En la fotografía que tiene una duración de 24 horas, Zepeda no agregó ningún texto ni hizo ningún comentario que se pudiera interpretar como una respuesta al conductor de ‘Ventaneando’. No obstante, su reacción fue limitar los comentarios de su publicación.

Por supuesto la instantánea del actor provocó más de un suspiro de sus fanáticas, quienes no perdieron la oportunidad para recordarle lo guapo que es.

Así reaccionó el actor:

David Zepeda elogiado en redes sociales / Captura de pantalla IG: David Zepeda

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¿Qué ha dicho David Zepeda sobre los cuestionamientos de su orientación sexual?

Desafortunadamente, David Zepeda ha sido perseguido por los cuestionamientos acerca de su sexualidad, por lo que en más de una ocasión ha tenido que salir a desmentir dichas afirmaciones.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Zepeda compartió que se considera un hombre heterosexual, y que si en verdad fuera gay, podría declararlo sin ningún problema, pues sabe muy bien que no es nada malo.

Respecto al motivo por el cual no ha contraído matrimonio a sus 52 años de edad, el actor ha declarado que desafortunadamente no ha encontrado a una mujer con la que pueda sentirse listo para sentar cabeza.

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David Zepeda se ha declarado heterosexual.

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¿Quiénes han sido las novias de David Zepeda?

David Zepeda es considerado como uno de los actores más atractivos de la farándula mexicana, por lo cual no resulta una sorpresa que haya sido vinculado sentimentalmente con actrices como Altair Jarabo, aunque solo se trató de especulaciones.

Hace algún tiempo David Zepeda reveló que había tenido una relación con Araceli Arámbula, quien le había dejado momentos gratos. Sin embargo, no dio más detalles.

Actualmente David Zepeda mantiene silencio respecto a su vida privada, por lo que se dice que los comentarios de Pedro Sola podrían terminar con una demanda de parte del actor, aunque aún no hay nada confirmado.