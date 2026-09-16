Pedrito Sola ‘saca del clóset’ a David Zepeda en La granja VIP; ¿revive rumores sobre Daniel Urquiza?

Una charla aparentemente inocente entre Kunno y Pedrito Sola dentro de La granja VIP terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del reality. Todo ocurrió cuando el influencer confesó que David Zepeda fue parte importante de su “despertar gay”, comentario que dio pie a que el conductor de Ventaneando hiciera una declaración que rápidamente encendió las redes sociales.

Pedro Sola en La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Por qué salió el nombre de David Zepeda en La granja VIP? La confesión de Kunno

La conversación comenzó cuando Kunno recordó a David Zepeda mientras hablaba sobre el momento en que descubrió su atracción por los hombres. La confesión provocó la curiosidad de Pedrito Sola, quien quiso saber a qué se refería exactamente.

“A mí, mi despertar gay, fue David Zepeda”. Pedrito Sola

Pedrito Sola reaccionó de inmediato y le preguntó a Kunno: “¿Cuando viste el video?”

El influencer confirmó que hablaba precisamente de ese momento y respondió entre risas: “Justo”.

¿Pedrito Sola asegura que David Zepeda es gay? Polémica declaración en La granja VIP desata revuelo

Tras escuchar la confesión de Kunno, Pedrito Sola recordó la etapa en la que trabajó con David Zepeda cuando el actor formó parte de TV Azteca.

Primero habló positivamente sobre él: “Yo trabajé con, como él trabajó en Azteca, tipazo”.

Sin embargo, segundos después realizó el comentario que generó controversia:

“Y también es gay”. Pedro Sola

La frase fue captada por los micrófonos del reality y de inmediato desató reacciones entre los espectadores. Pedrito incluso agregó una referencia a una persona con quien supuestamente habría sido relacionado el actor en el pasado.

“Bueno, hubo un nombre ahí que... un periodista”. Pedro Sola

Curiosamente, mientras la conversación avanzaba, la transmisión cambió de toma y el audio comenzó a mezclarse con el resto de los participantes, por lo que no fue posible escuchar más detalles.

Pedrito Sola menciona que David Zepeda es Gay. #LaGranjaVIPMx pic.twitter.com/p1lTvOOj1H — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 16, 2026

¿Con qué hombres han relacionado a David Zepeda a lo largo de los años?

El nombre de David Zepeda ha estado ligado durante años a rumores sobre su vida sentimental. Uno de los casos más sonados fue el que lo relacionó con Daniel Urquiza, empresario y estilista conocido como el “Rey de las extensiones”.

Tras el fallecimiento de Daniel Urquiza en 2020, diversas personas cercanas al estilista aseguraron públicamente que ambos habrían sostenido una relación sentimental durante varios años, versión que rápidamente se viralizó en medios y redes sociales.

Entre quienes hablaron del tema destacó Muñeca Diamante, amiga del estilista, quien criticó las declaraciones del actor después de que negara conocer a Urquiza.

“Ahora resulta que después de 10 años, que este actor, que se llama David Zepeda, ahora dice que nunca conoció a Daniel Urquiza, pero qué poco hombre eres querido”. Muñeca Diamante, amiga del estilista

La también influencer afirmó que Daniel le habría contado distintos episodios personales relacionados con el actor, incluyendo problemas dentro de la supuesta relación.

Muñeca Diamante, amiga del estilista “Pero ¿cuál es tu miedo?, ¿que la gente se dé cuenta de que eres gay?, eso no es un pecado ni un delito, yo siempre he apoyado a los gays, eso no es nada malo, pero decir que no lo conoces eso está muy mal de tu parte”.

Sus declaraciones generaron gran polémica en aquel momento y volvieron a colocar a David Zepeda en el centro de la conversación pública.

Daniel Urquiza y David Zepeda

¿Qué ha dicho David Zepeda sobre los rumores de su orientación sexual?

A pesar de las múltiples versiones que han circulado a lo largo de los años, David Zepeda ha sido contundente al hablar sobre su orientación sexual.

El actor ha negado en repetidas ocasiones ser gay o bisexual y ha señalado que muchas de las historias difundidas sobre su vida privada carecen de fundamento. Asimismo, ha rechazado los señalamientos que lo vincularon sentimentalmente con Daniel Urquiza, asegurando que las versiones difundidas en distintos espacios eran falsas y difamatorias.

David Zepeda también ha manifestado públicamente su interés por las mujeres, insistiendo en que las especulaciones sobre su orientación sexual no corresponden a la realidad.