‘La granja VIP 2026’: ¿Quiénes quedaron nominados HOY, 16 de septiembre? ¡Aumenta la tensión!

La tensión entre los participantes de ‘La granja VIP 2026’ no ha hecho más que aumentar en los últimos días. Entre peleas y reclamos, los bandos parecen estar bien definidos y se espera una intensa segunda Asamblea.

Este miércoles 16 de septiembre, los famosos se reunirán para expresar cara a cara a qué compañero quieren fuera de la competencia, así como sus razones. Te contamos todo lo que pasó.

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Segunda semana de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Quiénes ya están en la segunda placa de nominación en ‘La granja VIP 2026’?

Como se sabe, Manelyk ya está nominada por el legado de ‘la Coreañera’, quien fue la primera eliminada de ‘La granja VIP 2026’. La joven explicó que tomó esta decisión por los comportamientos “groseros” de la influencer con algunos participantes.

Justo el pasado 15 de septiembre, se llevó a cabo el ‘Duelo’. Pascal, al ser el capataz de la semana, seleccionó a Rafa Mercadante para que enfrentara a Azalia ‘la Negra’, participante escogida por el público, en una dinámica para dictaminar al segundo nominado de la semana. Al perder el encuentro, Azalia subió a la placa.

Durante la Asamblea de hoy, los participantes definirán a los dos compañeros restantes que estarán en riesgo de salir de la competencia. En redes sociales, se cree que aquellos que podrían quedar en la tabla de nominación podrían ser Pimpinela Escarlata, Kunno o ‘la Bebeshita’. No obstante, nada está confirmado hasta ahora.

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Participantes de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Qué ha pasado en ‘La granja VIP 2026’ hasta HOY, 16 de septiembre?

Muchas polémicas se han suscitado desde el estreno de ‘La granja VIP 2026’. La controversia más fuerte, y la que ha modificado la dinámica entre los participantes del show, ha sido la rivalidad entre Manelyk González y Niurka Marcos.

Desde los primeros días, han tenido roces e incluso no han tenido reparo en pelear hasta el punto de los insultos. Marcos minimiza la carrera de la influencer y la acusa de “manipuladora”, mientras que González asegura que la actriz “es muy voluble”.

Cada una ha formado bandos con algunos compañeros. En el lado de Mane están:

Kunno

Azalia

La Bebeshita

Fer Lozano

Kenny Áviles

Por parte de Niurka se encuentran:

Pimpinela Escarlata

Rafa Mercadante

Kevin Contreras

Mónica Escobedo

El resto de los competidores simplemente ha tratado de mantener una postura neutral o simplemente no ha terminado de decidir hacia qué lado inclinarse.

Justamente durante la gala del ‘Duelo’, se realizó una dinámica en la que cada uno debía escoger a otro participante para “quitarle la máscara”. En algún punto, Niurka y Bebeshita tuvieron una fuerte pelea. Y es que esta última no estaba de acuerdo con la forma en la que la actriz trataba a Mane. Pascal y Julio tuvieron que intervenir para que las cosas no escalaran.

Niurka se ha peleado con Mane en ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

Así quedó la segunda placa de nominación en ‘La granja VIP 2026’

La segunda Asamblea de ‘La granja VIP 2026’ se realizará este 16 de septiembre. Comenzará a las 8:30 pm. y se podrá ver por el canal de Azteca UNO, así como por Disney Plus, plataforma de streaming en la que se transmite el 24/7.

Tras un intenso proceso de nominación y la designación del “Huevo dorado”, la tabla quedó de la siguiente manera:



Manelyk González

Azalia

Mónica Escobedo

Niurka Marcos

Kevyn Contreras

Cabe destacar que mañana 17 de septiembre se llevará a cabo la ‘Salvación’. Los nominados lucharán para ganar este privilegio que no solo les permitirá salir de la placa, sino que también podrá sacar a otro participante en peligro y poner a otro compañero en el viernes de ‘Traición’.

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