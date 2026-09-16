Conductor de Venga la alegría ¿justifica comentarios de Rafa Mercadante vs. Manelyk en La granja VIP 2026?

Luego de que Rafa Mercadante estalló contra Manelyk González tras la primera nominación en La granja VIP 2026, uno de los conductores de Venga la alegría acaparó la atención al compartir su postura sobre los polémicos comentarios que el granjero hizo sobre su compañera. ¿Lo justificó? ¡Te contamos los detalles!

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Rafa Mercadante en medio de la polémica en La granja VIP 206. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Rafa Mercadante y Manelyk González en La granja VIP 2026?

Durante la semana de estreno de La granja VIP 2026, Rafa Mercadante y Manelyk González vivieron un acalorado momento durante la primera nominación del reality show 24/7. Todo comenzó cuando la exparticipante de Acapulco Shore aseguró que Mercadante le dijo: “Déjate tocar”.

“Por igualado, majadero, porque yo no sé en qué mundo paralelo se te ocurrió llegar y decirme ‘morrita, déjate tocar’, porque yo no te he dado esa confianza”. Manelyk González

En respuesta, Rafa Mercadante aseguró que nunca quiso faltarle al respeto a su compañera y explicó que el comentario hacía referencia a que se dejara conocer más. “Al decirte déjate tocar, era ‘deja hablar, déjame entrar para conocerte”, señaló.

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Manelyk explotó contra Rafa Mercadante en La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Qué dijo Rafa Mercadante sobre el físico de Manelyk González en La granja VIP 2026?

Aunque la tensión entre Rafa Mercadante y Manelyk parecía haber quedado en la primera nominación, la conversación en redes se volvió a encender cuando el exconductor de Escape perfecto hizo un inesperado comentario de su compañera en una conversación con Kevin ‘Bicolor’.

“A mí lo que más me cag* son las nalgas falsas. Soy el más feliz, tengo una mujerota con letras de oro, como para qué estar buscando a una influencer que se la ha pasado vendiendo su cuerpo para ser famosa”. Rafa Mercadante

Rafa Mercadante hizo dicha declaración fuera de la gala, pero fue mostrada a Manelyk durante la noche de eliminación. La influencer reaccionó con sorpresa y cuestionó: “¿Vendo mi cuerpo? Eso es ser una prostituta… si yo me cogí a 100…eso es algo que a ti te vale…"

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Rafa Mercadante asegura ser un caballero pese a pelea con Manelyk González. / Alejandro Isunza, Archivo TVNotas, redes sociales

¿Qué dijo el conductor de Venga la alegría sobre la polémica de Manelyk González y Rafa Mercadante?

En medio de las opiniones divididas que ha generado la pelea entre Manelyk González y Rafa Mercadante, Ricardo Casares, conductor de Venga la alegría, se pronunció al respecto con un comentario que abrió el debate en redes.

“Yo creo que a Rafa le pusieron una madris* durisíma el día del cara a cara de manera violenta, como lo señala Mane, como lo señala Kunno y después como lo remata la ‘Bebeshita’ mandándolo a ser peón”, recapituló Casares.

De acuerdo con el presentador, la reacción de Rafa Mercadante puede estar relacionada con haber creído que le dijeron “acosador”, situación que Manelyk negó completamente:

“Lo de Rafa es una torpeza muy grande, pero sí es verdad porque él cree que le dijeron así. El insulto de Rafa sale como: ¿Para qué voy a acusar a una mujer… si yo tengo una muy buena?”. Ricardo Casares

Pese a que Ricardo Casares aseguró que no justifica ni defiende a Rafa Mercadante, sus palabras generaron debate, pues mientras algunos lo apoyaron, otros mencionaron que, al ser uno de los colaboradores de TV Azteca, podrían estar protegiéndolo. Hasta ahora, no se ha dicho más al respecto.

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