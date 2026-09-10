¿Rafa Mercadante es violento? Tras pelea con Manelyk, recuerdan audio con su ex y video golpeándose con cubeta

Rafa Mercadante volvió a ser tendencia, pero no por buenas razones: después de su encontronazo con Manelyk González dentro de “La granja VIP”, las redes se pusieron a desempolvar videos y audios del conductor que, dicen, dejarían ver un patrón de conducta bastante preocupante.

Entre la acusación de acoso, un audio donde presuntamente le gritaba a su expareja y hasta el clásico video del cubetazo en la cabeza, el nombre de Rafa Mercadante no ha parado de sonar. Aquí te resumimos todo lo que se sabe hasta ahora.

Mira: Rafa Mercadante vs Gustavo Adolfo: ¿No va a La granja VIP por ser “lo más bajo de la raza humana”? Así respondió

Mane y Rafa Mercadante se pelean / Redes sociales

¿Qué pasó entre Manelyk González y Rafa Mercadante en La granja VIP?

Todo se desató la noche del miércoles 9 de septiembre, durante la Asamblea de Nominación de “La granja VIP”. Manelyk González encaró a Rafa Mercadante y lo acusó, entre otras cosas, de actuar con una personalidad fingida solo para llamar la atención dentro de la casa.

La actriz también le reclamó que se tomara confianzas que, según ella, jamás le dio, luego de que el conductor le dijera “morrita” y le pidiera que se dejara tocar. Fue justo ahí cuando soltó la frase que se volvió viral:

“Por igualado, majadero, porque yo no sé en qué mundo paralelo se te ocurrió llegar y decirme ‘morrita, déjate tocar’, porque yo no te he dado esa confianza. Así que te voy a pedir de favor que si no te vas el domingo, a mí me hables con respeto o me ignores, como yo lo hago contigo”. Manelyk

Rafa intentó defenderse asegurando que actuó “como un caballero” y que su intención nunca fue de índole sexual, sino simplemente conocerla mejor. Aun así, la confrontación fue suficiente para que los internautas empezaran a jalar el hilo de su pasado.

Tras el choque con Manelyk, en X comenzó a circular un clip viejo donde Rafa platicaba con Kevyn Contreras y aseguraba que él ya tenía “una mujer con letras de oro”, por lo que no tenía por qué andar buscando a una influencer que, según sus palabras, había alcanzado la fama “vendiendo su cuerpo”. En otro fragmento, el conductor incluso llegó a burlarse del cuerpo de Manelyk.

Mane vs Rafa Mercadante



“Habla con mi mano 🔥🔥”#LaGranjaVIP pic.twitter.com/Fy4TjK7ycX — 𝑺 𝑯 𝑬 𝑳 𝑩 𝒀 (@ShelbyT182) September 10, 2026

¿Qué pasó en los audios filtrados de Rafa Mercadante y Elda María Gámiz?

La discusión con Manelyk también provocó que muchos recordaran una polémica ocurrida en 2024, cuando se filtraron audios de una fuerte pelea entre Rafa Mercadante y su entonces pareja, Elda María Gámiz.

Las grabaciones se hicieron públicas meses después de que ambos anunciaran el fin de su relación, que duró alrededor de tres años y de la que nació una hija.

En el material se escucha al conductor visiblemente molesto reclamándole a Elda por convivir con personas que él no aprobaba. Uno de los fragmentos más difundidos fue cuando expresó:

“¿Seguiste invitando a pendejs de mierd? ¿Eso no es ignorarme? ¡Pero la invitaste! ¿Por qué mierd* la invitas?”. Rafael Mercadante

En contraste, la voz de Elda María Gámiz se escucha más serena y en varias ocasiones le pide que reduzca el tono de voz para evitar una escena pública: “No grites porfa en la calle, ya te dije que no grites”, responde la influencer en una parte del audio que se viralizó ampliamente.

La filtración provocó críticas entre usuarios de redes, quienes calificaron la conversación como un ejemplo de violencia verbal y actitud controladora.

¿Qué ocurrió con Rafa Mercadante en La isla 2012 y por qué volvió a recordarse?

Uno de los momentos más comentados de Rafa Mercadante ocurrió durante su participación en La isla 2012, donde formaba parte del equipo de los Famosos. En medio de una complicada prueba, la tensión y el desgaste físico terminaron pasándole factura al conductor.

De acuerdo con las imágenes del reality, un problema con la dinámica provocó frustración entre los concursantes. Fue entonces cuando Mercadante tomó una cubeta y comenzó a golpearse la cabeza de forma repetida frente a las cámaras.

La acción le provocó una herida que requirió atención médica inmediata y convirtió la escena en una de las más recordadas de la historia del programa.

Es por ello que, tras el enfrentamiento con Manelyk González en La granja VIP, las redes sociales no tardaron en revivir estos episodios. Para muchos usuarios, los audios de su fuerte discusión con Elda María Gámiz y el recordado incidente de La Isla 2012 reflejan un patrón de conducta que consideran agresivo.