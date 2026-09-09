‘La granja VIP’ 2026: Azalia Ojeda y Manelyk González protagonizan FUERTE discusión; ¿a los golpes? VIDEO

A pocos días del estreno de la segunda temporada de ‘La granja VIP’, ya han surgido varios momentos que se han vuelto virales en redes sociales y han dado mucho de qué hablar.

No tuvieron que pasar semanas para que aparecieran los primeros conflictos entre los participantes del reality, pues dos de las personalidades más fuertes de la granja ya protagonizaron su primera discusión.

Se trata de Manelyk González y Azalia Ojeda, quienes tuvieron un acalorado intercambio de palabras que rápidamente llamó la atención de los internautas.

¿Qué pasó entre Manelyk y Azalia y por qué se pelearon?

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Manelyk y Azalia Ojeda / Redes sociales

¿Por qué se pelearon Azalia Ojeda y Manelyk González en ‘La Granja VIP’ 2026?

El tenso momento se dio unos minutos después del desayuno, cuando los participantes se encontraban levantando la mesa. En ese momento, Azalia preguntó quién había dejado un vaso con fibra sobre la mesa y Kevyn Contreras respondió que había sido Manelyk.

Ante esto, Azalia no dudó en acercarse a Mane para reclamarle por haber dejado el vaso. Sin embargo, tan pronto comenzó el reclamo, Manelyk se puso a la defensiva y aseguró que ella no había sido. Además, le recordó a Azalia que ella también toma su fibra y que, apenas dos días antes, incluso se la había compartido.



“Mane, ¿tú dejaste este vaso abajo de la piña? Tiene fibra para ca...r”, dijo Azalia.

“Yo mi fibra me la tomo. Si quieres hacerla de a p...o conmigo por un p...o vaso de fibra... Hace dos días que no podías ir al baño, ¿quién te dio fibra?”, respondió Mane.

Azalia respondió que había sido Kevyn quien le había dicho que Manelyk era la responsable de haber dejado el vaso. Mientras tanto, Mane se mantuvo firme en su postura y reiteró que ella no había sido quien lo dejó.

“Kevin me dijo ‘yo vi a Mane que lo había dejado abajo de la piña’.”, dijo Azalia.

Después, Manelyk se molestó con Kevyn por haberle dicho a Azalia que había sido ella quien dejó el vaso, por lo que el reclamo terminó dirigiéndose hacia el comediante, a quien señaló de “chismoso”.

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No puedo jajaja Azalia le reclama a Mane de la fibra. Bicolor chismoso #LaGranjaVIP pic.twitter.com/OvPhI2AD2c — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 9, 2026

Manelyk y Azalia reclamaron a Kevyn Contreras por ser “chismoso”

En cuanto Azalia mencionó que Kevyn fue quien le dijo que había sido Mane, la exparticipante de ‘Acapulco Shore’ se molestó con el comediante y ambas comenzaron a reclamarle.

Mane le recriminó que, a pesar de que ella lo cuidó cuando se sentía mal, él terminó acusándola con Azalia. Después, le aclaró a Azalia que no iban a pelear entre ellas por culpa de Kevyn y le pidió al comediante que ya no le hablara, llamándolo “chismoso”.



“Tú eres un p..o chismoso, no es la primera vez que me la haces ‘que te voy a ir a acusar’ (...) ¿Quién fue la que te agarró la cabeza, que te cuidó? Para que vengas así...”, le dijo Mane a Kevyn.

“No es culpa de ella, porque esta es así, p..era, se le pega el claxón...”, señaló Mane.

“Tú y yo no nos vamos a pelear por culpa de este pe...jo. No me hables (a Kevyn).”, señaló Mane a Azalia

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Kevyn Contreras ‘el Bicolor’ / Redes sociales

Azalia Ojeda también discutió con Mónica Escobedo por la comida

Azalia ha dejado claro que tiene uno de los caracteres más fuertes del reality, y esta no ha sido la primera vez que discute con alguno de sus compañeros.

Antes de la discusión con Mane y Kevyn, Azalia ya había tenido una confrontación con Mónica Escobedo, quien dejó una manzana mordida en la mesa, algo que molestó mucho a Azalia porque no quiere que se desperdicie la comida.

Fue directamente con la comediante para decirle que los espacios se estaban ensuciando mucho y le señaló que, si no se iba a comer las cosas, no las desperdiciara.

Mónica le respondió que, si le iba a reclamar, lo hiciera bien, por lo que ambas entraron en una breve pero fuerte discusión.



“La casa es un pi...e desma...e de mugrosa. Esto, mi Moni, no es reclamo, pero si no te la vas a acabar, parte la mitad.”, dijo Azalia.

“Si me vas a reclamar, reclámame chin...n”, interrumpió Mónica.

“No andes dejando la pin..e comida así, porque se convierte en un pe..o para todos. Ten decencia, si no te la vas a tragar, parte la pi..e mitad.”, arremetió Azalia.

El momento no pasó a mayores, pero se suma a uno de los momentos más comentados de estos primeros días del reality, junto con el suceso paranormal que involucró a Carlos Trejo.

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