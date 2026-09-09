¿Kevyn Contreras, ‘el Bicolor’, abandona ‘La granja VIP 2026’? Sufre crisis de salud y dice: “Me siento raro”

A casi tres días de su estreno, ‘La granja VIP 2026’ enfrenta su primera polémica. Y es que se ha empezado a especular que Kevyn Contreras ‘el Bicolor’, al igual que Gala Montes en ‘La casa de los famosos México 2026’, podría abandonar el reality de TV Azteca.

Y es que, desde hace unas horas, el comediante ha manifestado estar enfermo. Tanto sus acciones como sus declaraciones han desatado todo tipo de teorías. Te decimos qué está pasando.

Te podría interesar: ¿Odalys Ramírez prefiere La granja VIP 2026? Comete tremenda equivocación en plena gala de LCDLFM y causa polémica

Kevyn Contreras ‘el Bicolor’ se enfermó en ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

La enfermedad de Kevyn Contreras, ‘el Bicolor’, participante de ‘La granja VIP 2026’

Desde el pasado 8 de septiembre, Kevyn Contreras, ‘el Bicolor’, ha expresado sentirse mal. Dijo que le dolían la cabeza y el estómago. Cuando se enfrentó a ‘la Coreañera’ en el duelo de nominación, se le pudo ver desganado y realizando el reto de manera muy lenta, causando que su compañera ganara el reto.

“Me zumba mucho la cabeza. No me siento muy bien. Me siento raro de la cabeza, de la panza” Kevyn Contreras ‘el Bicolor’

Posteriormente, la propia Kristal Silva, una de las conductoras del programa, mencionó que el joven tenía síntomas de gripa y que, dentro de todo, se encontraba relativamente bien. Hay muchas teorías sobre la afección de Kevyn.

Una de las más sonadas fue que, supuestamente, Niurka le hizo brujería. Y es que muchos notaron que le tocó el cabello en su momento, algo que, según se dice, es una forma de pasarle mala energía a otra persona.

También se ha mencionado que su enfermedad sería falsa. Y es que, como se sabe, el también influencer fue seleccionado como uno de los peones de la semana. Se dice que inventó todo para no hacer sus actividades.

Muchos usuarios creen esto después de ver cómo no ayudó a la Bebeshita, otra peona, a hacer el desayuno y solo se puso a hacer chistes frente a la cámara. De igual forma, tuvo una discusión con Pascal, Manelik y Azalia.

No te pierdas: Kunno destapa el secreto de Brianda para triunfar en LCDLFM 2026; ¿hizo lo mismo para ganar La granja VIP?

¿Qué ha dicho la producción de ‘La granja VIP 2026’ sobre el posible abandono de Kevyn Contreras, ‘el Bicolor’?

Hasta el momento, la producción de ‘La granja VIP 2026’ no ha mencionado más sobre el estado de salud de Kevyn Contreras ni si realmente se contempla que abandone la competencia. De manera oficial, se sabe que su enfermedad no es tan grave y se recuperará pronto.

Mediante la transmisión 24/7, los fans han notado que el influencer ya está mostrando una mejoría. De igual forma, sus compañeros de reality han dicho que luce mucho mejor.

Se desconoce si la producción planea sancionarlo por no cumplir con sus actividades como peón. Hasta donde se sabe, el joven está en la placa de nominación junto a María Karunna. Si no gana el reto de salvación, podría quedar en riesgo de convertirse en el primer eliminado de la temporada.

Se ha puesto en duda la estancia de Kevyn Contreras ‘el Bicolor’ en ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Por qué Kevyn Contreras, ‘el Bicolor’, se peleó con Pascal y Manelyk en ‘La granja VIP 2026’?

Como se mencionó anteriormente, Kevyn Contreras no cumplió con sus actividades de peón durante la mañana de este 9 de septiembre en ‘La granja VIP’. El ‘Bicolor’ argumentó que todavía no se sentía totalmente recuperado como para hacer sus obligaciones.

Esto enojó mucho a Pascal, quien no dudó en reclamarle por su falta de colaboración. El atleta le recordó que era su responsabilidad hacer ciertas tareas como ayudar en el desayuno y atender a los animales, por lo que le parecía injusto que solo se estuviera haciendo “tonto”.

Por otra parte, Manelyk se molestó con él por ser un “chismoso”. Y es que Kevyn le fue a decir a Azalia que ella había dejado un vaso con proteína. Cuando la influencer se enteró de esta situación, se dijo muy decepcionada de él y hasta le exigió que ya no le hablara.

Mira: La granja VIP 2026: ¿Hay fsntasmas? Carlos Trejo y granjeros escuchan ruidos en la madrugada ¡y se va la luz!