Estreno de ‘La granja VIP’ 2026 hoy 7 de septiembre EN VIVO: ¿ya hay peones y nominados desde la primera noche?

La espera terminó. La granja VIP 2026 abre oficialmente sus puertas este domingo con una nueva generación de celebridades listas para cambiar los lujos por la vida en el campo. Entre alianzas, estrategias, conflictos y desafíos físicos, los participantes buscarán convertirse en el ganador de la segunda temporada. Pero la gran pregunta desde la noche de estreno es una sola: ¿ya hay peones, nominados o algún famoso enviado al granero?

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La granja VIP / Redes sociales

¿A qué hora y dónde ver La granja VIP 2026 EN VIVO hoy 7 de septiembre?

La granja VIP 2026 se estrena este domingo 7 de septiembre con una gala que promete revelar a los primeros protagonistas de la temporada. El reality de TV Azteca llega renovado y con un elenco más grande que el de su primera edición.

La transmisión podrá seguirse a partir de las 20:00 horas por Azteca UNO, donde los espectadores conocerán las primeras dinámicas, los retos iniciales y las sorpresas preparadas para los famosos que ingresarán al rancho.

Además, quienes quieran seguir la convivencia durante todo el día podrán hacerlo mediante las cámaras disponibles en Disney+, plataforma que ofrecerá acceso al contenido 24/7 dentro de la competencia.

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La granja VIP está revelando a los participantes de la nueva temporada / Redes sociales

¿Quiénes son los 20 participantes de La granja VIP 2026?

Uno de los principales atractivos de esta segunda temporada es su elenco, integrado por 20 celebridades provenientes del mundo del espectáculo, la música, los realities y las redes sociales.

Antes de la gala, la producción confirmó a figuras como:



Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kunno

Rafael Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

La Bebeshita

Abigail Pak “La Coreañera”

Natalia Alcocer y Manelyk GonzáleZ

Sin embargo, seis nombres permanecen bajo llave y serán revelados durante la transmisión de estreno, por lo que las especulaciones entre los seguidores del reality continúan creciendo en redes sociales.

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¿Ya hay peones, nominados o enviados al granero en La granja VIP 2026?

La noche de estreno de La granja VIP también genera expectativa porque los seguidores del programa esperan conocer las primeras consecuencias dentro del juego, incluyendo quiénes podrían convertirse en peones o ser enviados al granero.

En temporadas anteriores, estas dinámicas marcaron desde el inicio las alianzas y rivalidades entre los participantes, ya que los peones deben asumir tareas adicionales y pierden varias comodidades dentro de la competencia.

Estreno de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Cómo funcionan las nominaciones y el papel del peón en La granja VIP?

La competencia mantiene un formato semanal que incluye momentos clave como el

Lunes de Capataz

Martes de Duelo

Miércoles de Asamblea

Jueves de Salvación

Viernes de Traición

Domingo de Gala.

Las nominaciones suelen realizarse cara a cara durante las jornadas de Asamblea y Traición, mientras que el Duelo de Nominación puede definir quién termina en riesgo de abandonar el reality.

Ser peón implica asumir responsabilidades adicionales dentro del rancho. Entre ellas se encuentran dormir en el granero, levantarse antes que el resto de los participantes, alimentar animales, recolectar huevos, ordeñar vacas y preparar alimentos para el grupo.

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La granja VIP 2026 ha revelado 10 de los 20 participantes confirmados / Redes sociales

¡Comienza el estreno de La granja VIP 2026!

Carlos Trejo fue el primer participante en ingresar a La granja VIP 2026. Antes de entrar al reality, recibió un mensaje de Alfredo Adame, quien lejos de desearle éxito, lanzó una provocación al decirle: “Llévate tu desodorante porque vas a apestar a los créditos”. Ante el comentario, Trejo evitó entrar en polémica y únicamente respondió que esperaba verlo en la final, asegurando que entre ellos “todavía falta un round”.

El llamado “Cazafantasmas” también recibió el respaldo de su esposa antes de emprender esta nueva aventura. Ella le dio su bendición y expresó su deseo de que el público conociera la verdadera personalidad de Carlos Trejo y el gran corazón que, según dijo, existe detrás de la figura mediática. Finalmente, Kristal Silva le entregó el sombrero oficial de La granja VIP 2026, marcando así su ingreso formal a la competencia.

La segunda en ingresar fue Daniela Alexis ‘la Bebeshita’. Dijo no tener miedo a despegarse de las redes sociales y estar dispuesta a todo para ganar.

Así fue el orden en el que entraron el resto de los participantes:

