La granja VIP 2026: Revelan nombres de presuntos granjeros confirmados el próximo domingo, ¡actor y cantante!

La granja VIP 2026 reveló recientemente a Manelyk González como una de sus figuras más importantes del reality. Este próximo domingo planean tirar “la casa por la ventana”, pues se confirmarán a los granjeros restantes. ¿Quiénes serán?

Nuevos granjeros de La granja VIP 2026 / Foto: FB/La granja VIP México

¿Quiénes han sido confirmados como participantes de La granja VIP 2026?

De forma oficial, la producción de La granja VIP 2026 ha anunciado a 14 famosos, quienes serán parte de esta aventura, algunos de ellos, ya han estado presentes en otros realities.

Aquí la lista de los revelados al momento:



Carlos Trejo: Influencer y conocido cazafantasmas. Ivonne Montero: Actriz. Kenny Áviles: Cantante y fundadora de ‘Kenny y los eléctricos’. Kevyn Contreras ‘el Bicolor’: Comediante. Kunno: Influencer. Rafa Mercadante: Conductor. Fernando Lozada: Influencer, conductor y participante de realities. María Karunna: Cantante e integrante de ‘Caló’. Niurka Marcos: Actriz y figura de realities. Mónica Escobedo: Comediante. Daniela Alexis ‘la Bebeshita’: Influencer y estrella de realities. Abigail Pak ‘la Coreañera’: Influencer. Natalia Alcocer: Actriz. Manelyk González, Influencer, cantante y creadora de contenido.

La lista no quedará ahí, pues se ha mencionado que el próximo domingo se dirá el nombre de otros famosos más. ¿Ya se sabe el nombre?

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La granja VIP 2026, confirmados al momento / IG: lagranjavipmx

¿Qué granjeros serán revelados en próximo domingo en La granja VIP 2026, según Gabo Cuevas?

La información es del periodista Gabo Cuevas, quien informó que potentes nombres serán revelados el domingo del estreno en La granja VIP 2026, levantando aún más las expectativas.

En palabras de Cuevas, un actor, un cantante, una influencer y una figura de realities estarían siendo confirmadas el fin de semana:

Pablo Montero sí está en ‘La granja VIP segunda temporada’. (...) El domingo va a aparecer Pablo Montero en ‘La granja VIP’, es uno de los próximos en ser revelados pero en la transmisión en vivo. Gabo Cuevas

Por si fuera poco, Gabo también dijo que una fuente cercana le confirmó que presuntamente Kimberly ‘La más preciosa’ podría ser presentada en el reality de TV Azteca , aún cuando él había desestimado esa teoría.

Los otros revelados presuntamente serían Julio Camelo y Azalia Ojeda ‘la Negra':

Otro que va a ser revelado el domingo es Julio Camejo. (...) Él sí está súper confirmado, como también está confirmada Azalia ‘la Negra’, creo que van a entrar juntos justamente. Gabo Cuevas

Solo el tiempo dirá si estas palabras de Gabo Cuevas son ciertas, aunque muy pocas veces el periodista falla, pues anunció a Manelyk desde hace varias semanas.

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¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el estreno de La granja VIP 2026?

Tal como se había anunciado, la segunda temporada de La granja VIP llegará a la pantalla el próximo domingo 6 de septiembre, con una transmisión que comenzará en punto de las 8:00 de la noche.

El reality podrá seguirse a través de Azteca UNO y Disney+, plataforma de streaming que, además, ofrecerá acceso a la señal 24/7.

¿Listos para el arranque?

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