‘La granja VIP 2026’: Los nuevos granjeros confirmados HOY, 2 de septiembre, ¿con sorpresa incluida?

Este miércoles 2 de septiembre, se llevará a cabo la presentación a la prensa de la segunda temporada de ‘La granja VIP’, la cual se estrenará el próximo domingo 6 de septiembre. Según se ha adelantado, se revelarán dos nuevos confirmados y hasta habrá anuncios inesperados. Te contamos los detalles.

Te podría interesar: ¿Yanet García confirmada en La granja VIP 2? Circula FOTO tras eliminación de LCDLFM por “la puerta de atrás”

Conferencia de prensa de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Quiénes son los participantes confirmados para ‘La granja VIP 2026’ hasta HOY, miércoles 2 de septiembre?

De manera oficial, se ha confirmado que habrá 20 participantes en ‘La granja VIP 2026’. Hasta ahora, se han dado a conocer a 13 de ellos, quienes son:

Carlos Trejo: Influencer y cazafantasmas. Ivonne Montero: Actriz. Kenny Áviles: Cantante y fundadora de ‘Kenny y los eléctricos’. Kevyn Contreras ‘el Bicolor’: Comediante. Kunno: Influencer. Rafa Mercadante: Conductor. Fernando Lozada: Influencer, conductor y estrella de realities. María Karunna: Cantante e integrante de ‘Caló’. Niurka Marcos: Actriz y estrella de realities. Mónica Escobedo: Comediante. Daniela Alexis ‘la Bebeshita’: Influencer y estrella de realities. Abigail Pak ‘la Coreañera’: Influencer. Natalia Alcocer: Actriz.

Hay muchos rumores sobre quiénes podrían ser los próximos revelados. El nombre más sonado es el de Manelyk González. En las pistas sobre el decimocuarto confirmado, se mostraron una corona, un espejo con focos y una bola disco. En el promocional, se adelantó que sería una “personalidad polémica”.

Aunado a esto, la propia influencer compartió el video de las pistas mediante su canal de difusión y previamente confesó que había recibido una propuesta para entrar al show. Todo esto ha hecho que muchos aseguren que ella sería una de las reveladas durante la conferencia de prensa.

De igual forma, ha circulado la versión de que, presuntamente, un participante entrará dos semanas después del estreno. Otro rumor ha sido que Ferka, quien ha sido anunciada como panelista, pasaría a ser una concursante más.

No te pierdas: ‘La granja VIP 2026’: Las pistas del decimocuarto granjero confirmado para el reality, ¿será Manelyk?

Natalia Alcocer fue la más reciente confirmada para La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Cuándo se estrena ‘La granja VIP 2026’ y dónde ver?

Como se mencionó anteriormente, la segunda temporada de ‘La granja VIP’ está programada para estrenarse el próximo domingo 6 de septiembre. Comenzará a las 8 pm. Se podrá ver mediante el canal de Azteca UNO y Disney Plus, aplicación de streaming que también dará acceso a la transmisión 24/7.

El elenco de conductores y panelistas será el mismo. El expresentador de ‘Otro Rollo’ y Kristal Silva estarán en las galas. Por otro lado, los críticos serán:

Linet Puente

Ferka

Flor

Rey Grupero

El calendario semanal será el siguiente:

Lunes: Prueba del capataz.

Martes: Duelo de nominación

Miércoles: Asamblea.

Jueves: Salvación

Viernes: Traición.

Domingo: Gala de eliminación

Estreno de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Confirman participación de Manelyk en ‘La granja VIP 2026’ HOY, 2 de septiembre?

La primera sorpresa que se dio durante la conferencia de prensa fue que Alfredo Adame, ganador de la primera edición de ‘La granja VIP’, regresa como panelista en esta temporada.

Posteriormente, se confirmó que Manelyk González sí estará en el reality. La influencer prometió ser una de las figuras más controversiales del proyecto.

Argumentando la “falta de tiempo”, indicaron que probablemente el resto de los granjeros se darán a conocer durante el estreno del show.

Mira: Sacan cargando a invitado de Venga la alegría ¡por llegar sin ropa al foro!: “¡No puedes entrar así!” VIDEO

