‘La granja VIP 2026’: Las pistas del decimocuarto granjero confirmado para el reality, ¿será Manelyk?

Las revelaciones de los confirmados para ‘La granja VIP 2026’ continúan. Tras anunciar a Natalia Alcocer como la decimotercera participante que estará en el proyecto, se revelan las pistas del siguiente granjero y las teorías en redes sociales no han cesado. Te contamos los detalles y las especulaciones de los internautas.

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Natalia Alcocer fue la más reciente confirmada para La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Quiénes son los participantes confirmados para ‘La granja VIP 2026’ hasta HOY, 31 de agosto?

Como se sabe, la nueva temporada de ‘La granja VIP’ contará con un total de 20 participantes. Hasta este 31 de agosto, se han confirmado a 13, quienes son:

Carlos Trejo: Influencer y ‘Cazafantasmas’.

Ivonne Montero: Actriz.

Kenny Áviles: Cantante y fundadora de ‘Kenny y los eléctricos’.

Kevyn Contreras ‘Bicolor’: Comediante.

Kunno: Influencer

Rafa Mercadante: Conductor.

Fernando Lozada: Conductor, influencer y estrella de realities.

María Karunna: Cantante e integrante de ‘Caló’.

Niurka Marcos: Actriz y estrella de realities.

Mónica Escobedo: Comediante.

Daniela Alexis ‘la Bebeshita’: Conductora, influencer y estrella de realities.

Abigail Pak ‘la Coreañera’: Influencer.

Natalia Alcocer ‘la Vikinga’: Actriz y estrella de realities.

Natalia fue confirmada durante la gran final de ‘MasterChef México 24/7’. Su participación ha generado mucha expectativa. Y es que anteriormente estuvo en un reality con Ivonne y Niurka. Tuvo sus diferencias con las dos, por lo que muchos prevén discusiones constantes entre ellas.

Algunos nombres han sido mencionados de manera extraoficial. Los más sonados han sido Pablo Montero, Polo Morín y Manelyk González. Varios medios digitales también han informado sobre algunas celebridades que se han bajado del proyecto por diversas situaciones.

Se dijo que, presuntamente, Imelda Tuñón fue descartada por sus problemas legales. En tanto que Queen Buenrostro habría renunciado a último momento por problemas de salud. Por otra parte, Adrián Marcelo aseguró haber rechazado entrar al reality por cuestiones monetarias.

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La granja VIP: Los confirmados hasta hoy lunes 31 de agosto / Redes sociales

Las pistas del decimocuarto granjero de ‘La granja VIP 2026’

Durante la más reciente transmisión de ‘Venga la alegría’, se mostraron las pistas del decimocuarto participante para ‘La granja VIP 2026’, cuyo estreno está programado para el próximo domingo 6 de septiembre.

Estos son los indicios del siguiente revelado:

Un espejo con un marco de focos iluminados.

Una corona

El avance indicó que “la llegada de este participante demostrará que, donde pisa, nace la polémica”. A raíz de esto, muchos empezaron a teorizar que ahora sí se trataría de Manelyk González, principalmente porque el promocional haría mucha referencia a ella.

No obstante, nada está confirmado aún. La identidad del siguiente granjero se dará a conocer hasta el próximo miércoles 2 de septiembre, durante la emisión de ‘Venga la alegría’

SACA TU LADO ANIMAL.



Su llegada nos demostrará que donde pisa nace la polémica.😱🐓



Descubre a la Granjera 14 este Miercoles, en la presentacion a prensa de #LaGranjaVIP.📺😱



Manelyk Gonzalez sería la revelada.👀🐓😱 pic.twitter.com/JHTxhDePg5 — + Noticias. (@MsNoticiasOf) August 31, 2026

¿Manelyk confirmó su participación en ‘La granja VIP 2026’?

Las especulaciones sobre el posible ingreso de Manelyk a ‘La granja VIP 2026’ se vieron reforzadas después de que la propia influencer compartiera un video confesando que había recibido propuestas para entrar a dos realities: ‘La casa de los villanos’ y ‘La granja’. Dejó ver que aún no decidía cuál aceptar.

Hasta ahora, la celebridad no ha revelado su decisión. En tanto que muchos de sus fans le han pedido que se incline por el reality de TV Azteca.

‘La granja VIP 2026’ se estrena el próximo 6 de septiembre, a las 8:00 pm. Se podrá ver por Azteca UNO y Disney Plus, aplicación de streaming que también dará acceso a la transmisión 24/7.

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