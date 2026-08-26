‘La granja VIP 2026’: ¡Revelan pistas sobre el décimo segundo granjero confirmado para el reality!

Tal y como se estuvo especulando en los últimos días, este miércoles 26 de agosto se reveló a Daniela Alexis ‘la Bebeshita’ como una confirmada más de ‘La granja VIP 2026’. Tras el anuncio, se dieron a conocer las pistas del siguiente participante. Te contamos los detalles.

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Confirman a la Bebeshita como participante de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Quiénes son los granjeros confirmados para ‘La granja VIP 2026’ HOY, miércoles 26 de agosto?

La segunda temporada de ‘La granja VIP 2026’ contará con un total de 20 participantes. Hasta este miércoles 26 de agosto, se han anunciado 11 de ellos. Estos son los confirmados revelados:

Carlos Trejo : Influencer y ‘Cazafantamas’.

: Influencer y ‘Cazafantamas’. Ivonne Montero: Actriz y estrella de realities.

Actriz y estrella de realities. Kenny Áviles : Cantante y fundadora de ‘Kenny y los eléctricos’.

: Cantante y fundadora de ‘Kenny y los eléctricos’. Kevyn Conteras ‘Bicolor’ : Comediante.

: Comediante. Kunno : Actor, influencer y estrella de realities.

: Actor, influencer y estrella de realities. Rafa Mercadante : Conductor.

: Conductor. Fernando Lozada: Influencer y estrella de realities.

Influencer y estrella de realities. María Karunna : Cantante e integrante de ‘Caló’.

: Cantante e integrante de ‘Caló’. Niurka Marcos : Actriz y estrella de realities.

: Actriz y estrella de realities. Mónica Escobedo: Comediante.

Comediante. Daniela Alexis ‘la Bebeshita’: Influencer, conductora y estrella de realities.

Diversos medios digitales han mencionado, de manera extraoficial, a posibles celebridades que podrían estar en el proyecto. Algunos de los más sonados han sido Manelyk González, Pablo Montero y Kimberly ‘La más preciosa’.

También han dicho que, supuestamente, varios estuvieron en negociaciones, pero por diversas razones se bajaron a último momento. Se dijo que Imelda Tuñón fue descartada por sus problemas legales. En tanto que Queen Buenrostro se negó a participar por problemas de salud.

Habitantes confirmados para La granja VIP 2026 / Redes sociales

Las pistas del décimo segundo confirmado para ‘La granja VIP 2026’

Durante la emisión más reciente de ‘Venga la alegría’, se anunció a Daniela Alexis ‘la Bebeshita’ como la décima primera confirmada para ‘La granja VIP 2026’. Tras una breve conversación sobre su próxima participación en el reality, los conductores Kristal Silva y Kike Mayagoitia mostraron las pistas del siguiente revelado.

Los indicios fueron:

Una bocina grande

Un camión de transporte público.

En redes sociales, hay mucho debate sobre la identidad del décimo segundo confirmado. No obstante, la mayoría concuerda en que sería un cantante de cumbia. No se sabe cuándo se hará la revelación. Se cree que se llevará a cabo el próximo jueves 27 de agosto, en ‘Venga la alegría’.

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¿Quiénes serán los conductores de la segunda temporada de ‘La granja VIP’?

Los conductores de la nueva temporada de ‘La granja VIP’ serán los mismos que los de la edición pasada. El expresentador de ‘Otro Rollo’ y Kristal Silva estarán en las galas estelares. En tanto que los panelistas serán:

Linet Puente

Ferka

Flor

Linet Puente

Cabe mencionar que, según el periodista Gabo Cuevas, hay posibilidad de que Ferka pase de ser crítica a participante. No obstante, esta información no ha sido confirmada.

Conductores y panelistas de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Cuándo y dónde ver ‘La granja VIP 2026’?

La segunda temporada de ‘La granja VIP 2026’ se estrenará el próximo domingo 6 de septiembre, a las 8 pm. Se transmitirá por el canal de Azteca UNO y Disney Plus, plataforma de streaming en la que también se podrá tener acceso al 24/7.

El calendario semanal será el siguiente:

Lunes : Prueba del capataz.

: Prueba del capataz. Martes: Duelo de nominación

Duelo de nominación Miércoles : Asamblea.

: Asamblea. Jueves : Salvación

: Salvación Viernes: Traición.

Traición. Domingo: Gala de eliminación

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