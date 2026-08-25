La granja VIP 2026: Revelan al décimo granjero para la segunda temporada, ¿quién es?

La segunda temporada de ‘La granja VIP’ está a pocas semanas de comenzar y las revelaciones de sus participantes continúan causando expectativa entre los seguidores del reality.

Tras la confirmación de nueve granjeros y las pistas sobre el décimo integrante, durante la emisión de ‘Venga la alegría’ de este 25 de agosto se dio a conocer finalmente la identidad del nuevo granjero. ¿Quién es el famoso que se suma a ‘La granja VIP 2026'? Te contamos.

La granja VIP está revelando a los participantes de la nueva temporada / Redes sociales

¿Quiénes son los granjeros confirmados para ‘La granja VIP 2026’ hasta HOY, martes 25 de agosto?

La segunda temporada de ‘La granja VIP’ contará con un total de 20 participantes. Hasta el momento, solo se han confirmado a nueve, que son:

Carlos Trejo: Influencer y ‘Cazafantasmas’.

Influencer y ‘Cazafantasmas’. Ivonne Montero: Actriz

Actriz Kenny Áviles: Cantante y fundadora de ‘Kenny y los eléctricos’.

Cantante y fundadora de ‘Kenny y los eléctricos’. Kevyn Contreras: Influencer.

Influencer. Kunno : Influencer y estrella de realities.

: Influencer y estrella de realities. Fer Lozada: Influencer, conductor y estrella de realities.

Influencer, conductor y estrella de realities. Rafa Mercadante: Conductor.

Conductor. María Karunna: Cantante e integrante de ‘Caló’.

Cantante e integrante de ‘Caló’. Niurka Marcos: Actriz y estrella de realities.

Hace poco, se mostraron las pistas del décimo granjero revelado, las cuales fueron un corazón de madera rota y un micrófono estilo stand up. Muchos creen que podría tratarse de un comediante o un influencer.

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¿Cuándo comienza la segunda temporada de La granja VIP?

La segunda temporada de ‘La granja VIP’ iniciará el próximo domingo 6 de septiembre a las 8:00 pm, tiempo del centro de México.

Se podrá ver a través de la señal de Azteca UNO y el seguimiento 24/7 en la plataforma de streaming Disney+.

El calendario semanal será el siguiente:



Lunes: Prueba del capataz.

Martes: Duelo de nominación

Miércoles: Asamblea.

Jueves: Salvación

Viernes: Traición.

Domingo: Gala de eliminación

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Esta es la lista filtrada completa de participantes de La granja VIP / Especial

¿Quién es el décimo granjero confirmado para La granja VIP 2026?

Mónica Escobedo llega como la décima confirmada de La granja Vip.

Mónica Escobedo es una comediante, actriz y locutora mexicana que se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del stand up en México. Aunque inició su carrera en la radio y la locución, encontró en la comedia un camino que la llevó a ganarse un lugar dentro de la escena nacional gracias a su estilo irreverente y cercano al público.

Su popularidad creció tras participar en programas como Comedy Central Presenta, además de producciones como:



La culpa es de la Malinche

Drunk History: El lado borroso de la historia

Bar Central

Sigue la Risa.

Con el paso de los años se consolidó como una de las exponentes femeninas más importantes del stand up mexicano y ha llevado sus espectáculos a distintos escenarios dentro y fuera del país.

Además de sus presentaciones en vivo, Mónica Escobedo ha expandido su presencia en plataformas digitales. Actualmente forma parte del popular pódcast“Ni noscaemos bien”, que comparte junto a Eva María Beristáin, Esmeralda Soto e Isabel Fernández.