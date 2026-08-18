‘La granja VIP 2026’: ¿Quién fue el séptimo granjero confirmado para la segunda temporada HOY 18 de agosto?

La segunda temporada de ‘La granja VIP’, cuyo estreno está programado para el próximo 6 de septiembre, ha generado muchas expectativas. Hasta el momento, se han confirmado seis participantes y justo HOY, martes 18 de agosto, se dará a conocer al séptimo concursante. Te contamos de quién se trata.

Checa: La granja VIP 2026: Revelan al sexto granjero confirmado de la segunda temporada, ¿eran ciertos los rumores?

La granja VIP 2026 se estrena el próximo 6 de septiembre / Redes sociales

¿Quiénes son los confirmados para ‘La granja VIP 2026’ hasta HOY martes 18 de agosto?

Estas son las seis celebridades confirmadas para ‘La granja VIP 2026’ hasta HOY, lunes 17 de agosto:

Carlos Trejo: Influencer y cazafantasmas.

Ivonne Montero: Actriz y estrella de realities.

Kenny Áviles: Cantante y fundadora de ‘Kenny y los eléctricos’.

Kevyn Contreras ‘Bicolor’: Influencer y comediante.

Kunno: Actor e influencer.

Rafa Mercadante: Conductor.

Hay muchas teorías sobre quién podría ser el séptimo revelado. Las pistas fueron una motocicleta y un equipo de ejercicio. Algunos teorizaron que se podría tratar del ‘Cojo Feliz’.

Otros tantos consideran que podría ser Manelyk González. Cabe resaltar que su nombre ha sido mencionado en supuestas listas filtradas.

Algunos creen que su participación podría darse. Y es que, en días anteriores, Kunno contó que trabajaría con la exintegrante de ‘Acapulco Shore’ en un proyecto. No quiso dar detalles, pero se piensa que podría tratarse de ella.

Otros nombres que también han sonado son:

Niurka Marcos

Myriam Montemayor

Vanessa Arias

Polo Morín

En su momento, también se llegó a reportar que Imelda Tuñón estaba contemplada para este proyecto, pero que fue descartada por sus problemas legales. Por otra parte, Ricardo Peralta contó que lo invitaron al concurso. Sin embargo, lo rechazó.

Te recomendamos: ¿Poncho de Nigris le da la espalda a La casa de los famosos México 2026? Apoya a participante de La granja VIP 2026

Confirmados para La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la segunda temporada de ‘La granja VIP’?

‘La granja VIP 2026’ se estrenará el próximo 6 de septiembre, a las 8 pm. Se podrá ver a través del canal de Azteca UNO y Disney Plus, aplicación que también dará acceso a la transmisión 24/7.

El elenco de conductores y panelistas será el mismo. El expresentador de ‘Otro Rollo’ y Kristal Silva estarán en las galas. En tanto que Malleza seguirá como host digital. Los críticos serán:

Ferka

Linet Puente

Rey Grupero

Flor

El calendario semanal será el siguiente:

Lunes: Prueba del capataz.

Martes: Duelo de nominación

Miércoles: Asamblea.

Jueves: Salvación

Viernes: Traición.

Domingo: Gala de eliminación

Malleza será la host digital en La granja VIP 2026 / Redes sociales

Este fue el séptimo granjero revelado para ‘La granja VIP 2026’

El nombre del séptimo confirmado para ‘La granja VIP 2026’ fue revelado durante la transmisión de este martes 18 de agosto de ‘Venga la alegría’.

El nuevo revelado fue Fernando Lozada, influencer y conductor. Ya tiene experiencia en varios realities. El más conocido es ‘Acapulco Shore’.

En su presentación, la celebridad de 37 años dijo que estaba emocionada de participar en este proyecto. Indicó que las vivencias que tuvo en otros concursos le ayudarán a ganar.

Mira: ¿Por qué “rayos” Ivonne Montero no opera de la nariz a su hija? La actriz responde a los comentarios VIDEO