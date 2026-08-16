¿Por qué “rayos” Ivonne Montero no opera de la nariz a su hija? La actriz responde a los comentarios VIDEO

Ivonne Montero se convirtió en la segunda concursante confirmada para la segunda temporada de ‘La granja VIP’ y fue presentada oficialmente durante ‘Venga la legría’.

En su primera entrevista como participante del reality, la actriz habló sobre distintos aspectos de su carrera profesional, pero también abrió la puerta a temas de su vida personal. Entre ellos, abordó la situación de su hija, quien vive con una malformación en la nariz y por la que Ivonne ha recibido duras críticas debido a que, según algunos usuarios, debería someterla a una cirugía.

¿Qué respondió la actriz ante los cuestionamientos? Te contamos.

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Ivonne Montero / Mezcalent

¿Qué condición tiene la hija de Ivonne Montero en su nariz?

La primogénita de Ivonne Montero nació con una cardiopatía congénita en la que presenta dos arterias en un solo ventrículo, una condición que afecta la correcta oxigenación de su organismo. Como consecuencia de esta afección, desarrolló un quiste en la nariz.

A lo largo de su vida, la hija de Ivonne Montero se ha sometido a distintos procedimientos médicos para tratar las complicaciones derivadas de su condición, entre ellos varias cirugías. Incluso ha tenido que pasar por intervenciones a corazón abierto con el objetivo de mejorar el flujo sanguíneo.

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¿Por qué la hija de Ivonne Montero no se ha sometido a cirugía? La actriz responde

Durante una entrevista para ‘Venga la alegría’, luego de ser presentada como nueva ‘granjera’ de ‘La granja VIP’, Ivonne Montero habló sobre la situación de salud de su hija y los comentarios que recibe constantemente en redes sociales.

La actriz explicó que con frecuencia le preguntan “por qué rayos” no lleva a su hija a una cirugía para corregir la apariencia de su nariz.

Ante estos cuestionamientos, Ivonne fue tajante y explicó que existe una razón muy sencilla: su hija no quiere someterse a la operación. Además, señaló que la joven está feliz con su apariencia actual y que el quiste no representa un problema médico ni afecta la funcionalidad de su nariz.

“Ella necesita una cirugía en su naricita, porque ella nació con una malformación... Me han preguntado ‘por qué rayos’ no meto a cirugía a mi hija. No lo he hecho porque ella no quiere operarse” Ivonne Montero

Por ello, la actriz dejó claro que la decisión no depende únicamente de ella y que respeta la voluntad de su hija.

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Ivonne Montero / Mezcalent

¿Qué ha dicho Ivonne Montero sobre las críticas hacia su hija?

La actriz ya ha hablado en múltiples ocasiones sobre las críticas y comentarios que recibe en redes sociales respecto a la condición de su hija.

Con cierto tono sarcástico, Ivonne Montero ha señalado que algunas personas están más “preocupadas” por su hija que ellas mismas. Sin embargo, aseguró que ambas se encuentran tranquilas y que la situación no representa una preocupación para ellas.

“Que yo no sé qué tanto les preocupa si a nosotras no nos preocupa en absoluto, porque no es un tema médico ni que le cause ningún problema de autoestima ni de salud.” Ivonne Montero

La actriz también ha explicado que el quiste no representa un problema de importancia médica ni afecta la funcionalidad de la nariz de su hija. Además, aseguró que tampoco está perjudicando su autoestima.

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