Sacan cargando a invitado de Venga la alegría ¡por llegar sin ropa al foro!: “¡No puedes entrar así!” VIDEO

Durante las emisiones de ‘Venga la alegría’ se han ido revelando a los próximos participantes de ‘La granja VIP’, por lo que algunos de los granjeros confirmados han visitado el matutino para hablar sobre su próxima participación en el reality.

Precisamente, durante la presentación de uno de los concursantes, los conductores y la producción se enfrentaron a un incómodo e inesperado momento, luego de que el invitado llegara al foro ¡sin ropa!. La situación tomó por sorpresa a todos y tuvieron que intervenir para evitar que el momento pasara a mayores. ¿Cómo lograron salvar la situación? Te platicamos.

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La granja VIP / Redes sociales

¿Quién fue el invitado que llegó sin ropa al foro de Venga la alegría?

El invitado que puso en aprietos a la producción de ‘Venga la alegría’ fue Kevyn Contreras, quien se convirtió en el cuarto concursante confirmado para la segunda temporada de ‘La granja VIP’.

Después de salir del característico huevo utilizado para revelar a los nuevos granjeros, el influencer sorprendió al aparecer con muy poca ropa: únicamente llevaba una truza y un sombrero que utilizó para cubrir la parte baja de su cuerpo.

Los conductores no tardaron en reaccionar y expresaron su confusión al verlo de esa manera. De inmediato, Enrique Mayagoitia, conductor del programa, tomó acción.

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Kevyn Contreras es el cuarto confirmado de La granja VIP / Redes sociales

¿Qué hicieron con Kevyn Contreras cuando llegó sin ropa a Venga la alegría?

Tan pronto como Kevyn Contreras salió del huevo, Enrique Mayagoitia corrió hacia donde caminaba el influencer y lo sacó cargando de la zona de grabación, mientras le reclamaba que no podía entrar así al foro.

“Mi Kevyn, no puedes entrar aquí así. Estamos en la mañana, estamos en vacaciones” Enrique Mayagoitia

El conductor le dijo que es un programa de horario familiar y que, al encontrarse en temporada de vacaciones, muchos niños podrían estar viéndolos.

Durante unos segundos, las cámaras enfocaron a Kristal Silva y poco después, Kevyn Contreras volvió a aparecer a cuadro, aunque esta vez ya estaba vestido con una bata de baño y pudo continuar con su participación, muy a su estilo.

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¿Quiénes son los granjeros confirmados para la segunda temporada de ‘La granja VIP’?

Hasta el momento, se han dado a conocer cuatro participantes que serán parte de la competencia, cuyo inicio está previsto para darse a inicios de septiembre.

Los granjeros confirmados son:



Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés, de ‘Kenny y los eléctricos’

Kevyn Contreras

Asimismo, también ya se conocen quiénes serán los conductores y críticos de esta segunda temporada:



Mallezaa, host digital

Kristal Silva, co-conductora

Ferka, crítica

Linet Puente, crítica

Flor, crítica

Rey Grupero, crítico

Cada día se van haciendo revelaciones sobre los nuevos participantes de ‘La granja VIP’, a través de las emisiones y redes sociales de TV Azteca.

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